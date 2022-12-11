“إنجاز للعالم الإسلامي”.. مسعود أوزيل يهنئ المنتخب المغربي بالفوز على البرتغال وبلوغ نصف نهائي المونديال

هنّأ نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل منتخب المغرب بفوزه التاريخي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر 2022.

وقال أوزيل في تغريدة على تويتر “الفوز إنجاز للعالم الإسلامي”.

وكتب “أنا فخور، يا له من فريق! ويا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي”.

Proud 🤲🏼 What a team! 🇲🇦❤️ What an achievement for the African continent & the Muslim world 🤲🏼 Great to see such a fairytale is still possible in modern football – this will give so many people so much power & hope ❤️❤️⚽ #Morocco #WorldCup #Qatar2022 — Mesut Özil (@M10) December 10, 2022

وأضاف النجم الألماني من أصل تركي “من الرائع أن نرى مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة، سيمنح هذا القوة والأمل للكثيرين”.

يُذكر أن مسعود أوزيل (34 عامًا) لعب مع المنتخب الألماني وحقق معه كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني، وفاز معه ببطولات عدة.

وفي 2018، أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و”البروباغندا اليمينية المتطرفة” في الإعلام الألماني ضده، فضلًا عن معاملته بـ”شكل عنصري” بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان، في مايو/أيار 2018.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قدّم التهنئة باللغة العربية على حسابه في تويتر للمغرب.

أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. 🇲🇦🇹🇷 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 10, 2022

وفاز المغرب، مساء السبت، على البرتغال بهدف دون مقابل، بملعب الثمامة في قطر ضمن دور الثمانية، محققا بذلك إنجازا كرويا عربيا وأفريقيا غير مسبوق.

ويواجه المنتخب المغربي، الأربعاء المقبل، نظيره الفرنسي في مباراة التأهل إلى النهائي.