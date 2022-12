“إنجاز للعالم الإسلامي”.. مسعود أوزيل يهنئ المنتخب المغربي بالفوز على البرتغال وبلوغ نصف نهائي المونديال

هنّأ نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل منتخب المغرب بفوزه التاريخي على نظيره البرتغالي وتأهله إلى الدور نصف النهائي بمونديال قطر 2022.

وقال أوزيل في تغريدة على تويتر “الفوز إنجاز للعالم الإسلامي”.

وكتب “أنا فخور، يا له من فريق! ويا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي”.

Proud 🤲🏼 What a team! 🇲🇦❤️ What an achievement for the African continent & the Muslim world 🤲🏼 Great to see such a fairytale is still possible in modern football – this will give so many people so much power & hope ❤️❤️⚽ #Morocco #WorldCup #Qatar2022

— Mesut Özil (@M10) December 10, 2022