“لا أضمن أنني سأعود”.. نيمار يلمح لاعتزال اللعب الدولي بعد خروج البرازيل من المونديال

أعلن نجم المنتخب البرازيلي “نيمار دي سيلفا” أنه غير متأكد مما إذا كان سيلعب مع منتخب بلاده مرة أخرى.

وقال نيمار في تصريحات صحفية بعد أن أخرجت كرواتيا منتخب بلاده بركلات الترجيح (4 -2) من ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 “أي حديث الآن سيكون سيئًا بسبب الإقصاء من البطولة. فربما لا يكون التفكير صحيحًا، سيكون من السابق لأوانه القول إن هذه هي النهاية”.

وأضاف “أنا لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضًا لا أضمن 100% أنني سأعود”، وتابع “عليّ التفكير أكثر قليلًا حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب”.

وسجل نيمارهدف التقدم للمنتخب البرازيلي على كراوتيا خلال الوقت الإضافي في الدقيقة 115، لكنه لم يشارك في تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية.

الختام كان صعبا

من جانبه اعتبر كارلوس كاسيميرو لاعب المنتخب البرازيلي أن “الخسائر في كرة القدم مؤلمة خاصة عندما يكون لديك هدف وحلم بالإمكان تحقيقه”، مشيرًا إلى أنهم قد عملوا خلال 4 سنوات من أجل الفوز بالنجمة العالمية السادسة “ولكن الختام كان صعبًا”.

وتابع “من الصعب إيجاد الكلمات. يجب أن نرفع رأسنا لأن الحياة تستمر. نحن نشعر بالحزن ولكني واثق من أن الكل قدّم أفضل ما لديه”.

وأضاف “لقد كان الأمر في أيدينا وهذا أكثر ما يُحبطنا، ولكن يجب أن نبقى هادئين لأن الحياة تمضي قدمًا”.

لم نعتد على هذا النوع من الهجمات المُرتدة

من جانبه كشف تياغو سيلفا قائد منتخب البرازيل أنهم لم يعتادوا على نوع الهجمات المُرتدة أمام كرواتيا، معبّرًا عن حزنه لضياع حلم الفوز باللقب السادس للمونديال، وقال “لا بد من الاستمرار لأنها كرة القدم. فوز وخسارة”.

وأضاف “كرواتيا منتخب يمتلك جودة، كنا نحتاج إلى التركيز أكثر قليلًا، لم نعتد على ذلك النوع من الهجمات المُرتدة. عندما نفقد الكرة نمنح كرواتيا فرصة للمُرتدة، وهو كل ما أرادوه في تلك اللحظة”.

وختم قائلًا “ستكون هذه البطولة الأخيرة لي في كأس العالم”.