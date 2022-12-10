ميدل إيست آي: الولايات المتحدة تعلن عن برنامج لإعادة توطين لاجئين من الروهينغا

أعلنت الولايات المتحدة عن برنامج جديد لإعادة توطين “لاجئي الروهينغا الأكثر ضعفا”، وبدأت المجموعة الأولى من هؤلاء اللاجئين بالفعل رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل موقع (ميدل إيست آي) البريطاني عن جولييتا فالس نوييز مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، الخميس، قولها “إن الحكومة الأمريكية مسرورة للغاية بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودول إعادة التوطين الأخرى لوضع برنامج لإعادة توطين لاجئي الروهينغا الأكثر ضعفا”.

وأضافت “أن واشنطن قدمت أكثر من 1.9 مليار دولار للروهينغا والمجتمعات المضيفة والسكان المتضررين في بورما وبنغلاديش وأماكن أخرى في المنطقة”.

وتابعت “هذا القرار الأمريكي سيمهد الطريق لمزيد من إعادة توطين أعضاء المجموعات المضطهدة في بلدان أخرى”.

ومنذ 2017، قام مسلمو الروهينغا بعمليات نزوح جماعي من ميانمار مع بداية حملة عسكرية في البلاد ضد الأقلية المسلمة.

وفي أغسطس/آب 2017، أجبر جيش ميانمار 700 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش في حملة وصفتها الأمم المتحدة بأنها “إبادة جماعية”.

ومع ذلك، تظل تفاصيل برنامج إعادة التوطين غير واضحة لا سيما أن وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب إعادة توطين اللاجئين لم يقدما بعد التفاصيل النهائية بخصوص هذه العملية.

وذكرت وسائل إعلام بنغالية أنه تمت الموافقة على إعادة توطين 62 من الروهينغا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وقال عبد المؤمن مؤمن وزير الخارجية البنغالي “إن إعادة توطين 62 مواطنا تمثل نقطة في بحر”، مضيفا أن المتوقع والمطلوب هو إعادة توطين ما بين 300 إلى 800 من الروهينغا سنويًا.

وأضاف أنه طلب من واشنطن إعادة توطين ما لا يقل عن 100 ألف من الروهينغا.