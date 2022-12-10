مونديال قطر.. ليفاكوفيتش يدخل التاريخ ونيمار يعادل الأسطورة بيليه

حقق الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش حارس مرمى منتخب كرواتيا إنجازًا غير مسبوق في نهائيات كأس العالم بعدما بات أول حارس مرمى يتصدى لـ4 ركلات ترجيح في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1930، بحسب شبكة (أوبتا) المتخصصة بالإحصاء الرياضي.

ونجح ليفاكوفيتش في التصدي لـ3 ركلات ترجيح أمام اليابان في دور الـ16، قبل أن يُسهم في تأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي بالتصدي للركلة الافتتاحية لمنتخب البرازيل، أمس الجمعة، بعد تعادل الطرفين بهدف لمثله في مباراة الدور ربع النهائي.

وتقدمت البرازيل أولا عن طريق نيمار دا سيلفا الذي سجل هدفه الـ77 بقميص السيليساو ليعادل رقم الأسطورة بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، ثم عادلت كرواتيا بأقدام برونو بيتكوفيتش.

والإقصاء أمام كرواتيا هو الخامس تواليًا للبرازيل في النهائيات العالمية أمام منتخب أوربي منذ الفوز على ألمانيا عام 2002، والتتويج باللقب في مونديال كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت فرنسا قد حرمت البرازيل من المحافظة على لقبها في مونديال 2006 حين أخرجتها من ربع النهائي بهدف تيري هنري، ثم هزمتها هولندا عام 2010 في الدور نفسه بهدفين لواحد، وألمانيا في 2014 بسباعية تاريخية بالدور نصف النهائي، وأخيرا بلجيكا في ربع نهائي مونديال روسيا 2018.

بالمقابل، أكدت كرواتيا تميزها في الأدوار الإقصائية وتمكنت من بلوغ نصف النهائي في جميع مشاركاتها التي تخطّت خلالها دور المجموعات (1998، 2018، 2022).

وفي السياق، سجل نيمار هدفا في الوقت الإضافي رافعا رصيده إلى 77 هدفا مع المنتخب ليتساوى مع الأسطورة بيليه هداف البرازيل التاريخي الذي حافظ على رقمه القياسي خلال 51 عامًا.

وسجل بيليه (82 عاما)، الذي يخضع للعلاج من السرطان في ساو باولو، هدفه الأخير مع البرازيل في لقاء ودي أمام النمسا عام 1971.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الفائز بكأس العالم ثلاث مرات في 1958 و1962 و1970 وسجل 77 هدفا في 92 مباراة مع البرازيل.

ووصل نيمار (30 عاما) إلى الهدف 77 في مباراته الدولية 124 أثناء مساعيه لتحقيق لقبه الأول بكأس العالم وتعزيز رقم البرازيل القياسي بالتتويج للمرة السادسة وإنهاء صيام استمر 20 عامًا منذ نسخة 2002.

وتلتقي كرواتيا في الدور المقبل، الثلاثاء 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع المتأهل من مواجهة الأرجنتين وهولندا.