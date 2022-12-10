جماهير الأرجنتين في مدرجات استاد لوسيل تحتفل بخروج البرازيل من مونديال قطر (فيديو)

احتفلت الجماهير الأرجنتينية الموجودة في مدرجات استاد لوسيل -استعدادًا لمباراة راقصي التانغو مع هولندا- بخروج المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وبدت الجماهير الأرجنتينية سعيدة للغاية عندما علموا بفوز كرواتيا على راقصي السامبا بركلات الترجيح. وكان الجمهور الأرجنتيني يتابع المبارة عبر الهواتف الذكية، ثم قفزوا من أماكنهم سعداء بهذه النتيجة.

Así festejan los argentinos que Brasil haya quedado fuera de la copa #Qatar2022 pic.twitter.com/c3A7jgALCJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 9, 2022

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنتظر كرواتيا الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، والتي تقام منذ العاشرة مساءً على أرضية ملعب لوسيل، هو الملعب نفسه الذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي.