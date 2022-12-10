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جماهير الأرجنتين في مدرجات استاد لوسيل تحتفل بخروج البرازيل من مونديال قطر (فيديو)

حسرة نيمار بعد الخروج من مونديال قطر
حسرة نيمار بعد الخروج من مونديال قطر (غيتي)
10/12/2022-|آخر تحديث: 10/12/202201:17 AM (مكة المكرمة)

احتفلت الجماهير الأرجنتينية الموجودة في مدرجات استاد لوسيل -استعدادًا لمباراة راقصي التانغو مع هولندا- بخروج المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي في مونديال قطر 2022.

وبدت الجماهير الأرجنتينية سعيدة للغاية عندما علموا بفوز كرواتيا على راقصي السامبا بركلات الترجيح. وكان الجمهور الأرجنتيني يتابع المبارة عبر الهواتف الذكية، ثم قفزوا من أماكنهم سعداء بهذه النتيجة.

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، وذلك عقب انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي، ثم الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتنتظر كرواتيا الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا، والتي تقام منذ العاشرة مساءً على أرضية ملعب لوسيل، هو الملعب نفسه الذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال.

وفاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل