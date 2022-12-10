مشجع عربي: أتمنى فوز ميسي بكأس العالم لكن ليس على حساب المغرب (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي تصريحات مشجع عربي توقع فيها صعود فريقه المفضل الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي إلى المباراة النهائية لكأس العالم ليواجه المنتخب المغربي.

وقال المشجع العربي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “أنا أشجع ميسي لأنه هو سيد الكرة المستديرة في العالم في الوقت الراهن، لكنه حينما يواجه المنتخب المغربي فإنني سأشجع المغرب”.

وأضاف “المغرب فريق قوي وعلى رؤوسنا”.

وخلص المشجع العربي إلى القول إن ميسي هو المرشح والمؤهل في مونديال قطر لنيل كأس العالم، لكن ليس على حساب المنتخب المغربي، فالمغرب أولا.

يُذكر أن الأداء القوي الذي قدّمه المنتخب المغربي في مونديال قطر سواء في دور المجموعات وتفوّقه على كل من بلجيكا وكندا، أو حتى بعد إقصائه للمنتخب الإسباني في دور خروج المغلوب، حظي بدعم عربي منقطع النظير.

وتوقع كثير من المشجعين العرب أن يمضي المنتخب المغربي بعيدا في هذه البطولة العالمية.