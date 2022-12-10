صاحبة مطعم مغربية نقلت أطباق بلدها إلى قطر وعبّرت عن دعمها لأسود الأطلس في المونديال

تحدثت المغربية كوثر منضي -وهي صاحبة مطعم للأكل المغربي في قطر- لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على هامش مونديال قطر 2022، وصعود منتخب بلادها إلى الدور ربع النهائي.

وقالت كوثر التي تقيم في قطر منذ 10 سنوات، إن هذه الدولة الخليجية حققت خلال تلك السنوات تطورًا رائعًا.

وأضافت أنها فتحت مطعمها منذ سنتين، وأن زوجها دعمها وشجعها على فتح مطعم للأكل المغربي بعد إعجاب الأصدقاء والمعارف بما تعدّه من أكل وأطباق بلدها.

ترى كوثر أن كأس العالم في قطر إنجاز لن يتكرر أبدًا، بتنظيم البطولة العالمية في بلد عربي.

وعبّرت عن سعادتها بوصول منتخب بلادها المغرب إلى ربع النهائي في كأس العالم، الذي سيواجه فيه اليوم السبت منتخب البرتغال.

وقالت صاحبة المطعم إن تأهل المغرب دفع عددًا من العرب والأجانب المشاركين في كأس العالم إلى التعرف على الثقافة المغربية.

ورأت كوثر أن كأس العالم في قطر ساعد على نشر الثقافات العربية والفلكلور، التي أقامت قطر معارض لها على هامش البطولة لاستعراض الفن والزي والأكل.

وعلقت على أداء منتخب بلادها فقالت إن أول مباراة لهم مع كرواتيا كانت جيدة والثانية مع بلجيكا جعلت الحماس يزداد، أما المباراة مع إسبانيا فقد كانت “انتصارًا” اتفق عليه المغاربة والعرب جميعهم.