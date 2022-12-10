في مواجهة حاسمة.. فرنسا تسعى لتخطي عقبة إنجلترا ومواصلة الدفاع عن لقبها

يتطلع المنتخب الفرنسي لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه، وسلسلة نتائجه الإيجابية وبلوغ نصف نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، عندما يواجه نظيره الإنجليزي اليوم السبت.

وفي مشواره إلى ربع النهائي، تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة في الدور الأول برصيد 6 نقاط بعد الفوز على أستراليا بنتيجة (4 -1) في الجولة الأولى، ثم تغلب على الدنمارك بنتيجة (2 – 1) في الجولة الثانية، قبل أن يخسر في الجولة الثالثة أمام تونس بهدف دون رد، وواصل عروضه القوية في دور الـ16 وتغلب على بولندا (3- 1).

وتسعى فرنسا إلى أن تصبح أول دولة تفوز بالبطولة مرتين متتاليتين منذ أن فعلتها البرازيل في 1958 و1962.

وتعوّل في مسعاها على نجمها كيليان مبابي أحد أبرز لاعبي البطولة حتى الآن، بعدما سجل 5 أهداف في 4 مباريات، كان من ضمنها هدفان في المباراة أمام بولندا، كما أسهم في صناعة الفرص لزملائه، وعلى مهاجمها أوليفييه جيرو الذي سجل 3 أهداف حتى الآن في البطولة، وضعته في صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي.

قوية ومثيرة

وستكون مواجهة اليوم على ملعب البيت المونديالي ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمونديال قوية ومثيرة، بين فريقين من قارة أوربا سبق لكل منهما الفوز بلقب البطولة.

تاريخيًّا، تقابلت فرنسا وإنجلترا في 31 مواجهة رسمية وودية، وحققت إنجلترا الانتصار في 17 مباراة، مقابل 9 انتصارات لفرنسا و5 تعادلات.

وعلى مستوى كأس العالم تقابل المنتخبان مرتين فقط، في نسخة 1966 وفازت إنجلترا بثنائية نظيفة، ثم كرر الإنجليز الانتصار على فرنسا في مونديال 1982 بنتيجة (3 -1).

وسجل لاعبو إنجلترا 71 هدفًا في مرمى منتخب فرنسا، مقابل 39 هدفا للمنتخب الفرنسي، أما أكبر انتصار في مواجهات المنتخبين فكان للمنتخب الإنجليزي بنتيجة (6 -صفر) في مباراة ودية جمعتهما عام 1927

وشهدت آخر 10 مواجهات تفوقا للمنتخب الفرنسي بـ5 انتصارات، مقابل انتصارين فقط للإنجليز، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

انتصارات تاريخية

في المقابل، يتطلع المنتخب الإنجليزي في مباراة غد لمواصلة انتصاراته التاريخية على نظيره الفرنسي وحصد التأهل لنصف نهائي المونديال.

وحققت إنجلترا نتائج إيجابية إلى حد الآن في المونديال، حيث تصدرت في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، إذ فازت على إيران (6- 2) وتعادلت مع الولايات المتحدة من دون أهداف، ثم فازت على ويلز بثلاثية دون رد. وفي دور الـ16 تغلبت على السنغال بثلاثية نظيفة لتصعد إلى ربع النهائي.

ونجح 8 لاعبين في صفوف منتخب إنجلترا في التسجيل حتى الآن في مونديال قطر، حيث أحرز المنتخب الإنجليزي 12 هدفًا تعادل أفضل حصيلة للمنتخب على مستوى كأس العالم، وهي تلك التي حققها في نسخة 2018 التي لعب خلالها ثلاث مباريات أكثر من النسخة الحالية حتى الآن.

وأحرز هاري كين هداف نسخة 2018 هدفا وحيدا في مونديال قطر حتى الآن، لكنه لعب دور صانع الفرص الخطير وصنع الفرص لزملائه، وكان متميزا في فوز فريقه على السنغال في دور الـ16.

وأثبت جود بلينغهام أنه قوة مؤثرة في خط الوسط، كما أن وجود لاعبين بارزين من الدوري الإنجليزي الممتاز على مقاعد البدلاء مثل ماركوس راشفورد وجاك جريليش ورحيم سترلينغ، يمنح الفريق دماء جديدة ويشكل تحديات مختلفة لدفاع الخصوم.

ولا يزال منتخب إنجلترا يبحث عن اللقب الثاني في كأس العالم، منذ تتويجه للمرة الأولى عام 1966.

وسبق أن حصل المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع في مناسبتين عامي 1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا النسخة الماضية.