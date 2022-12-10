مدرب البرتغال: تحدثت مع رونالدو ومنتخب المغرب معتاد على الضغوط

أكد المدير الفني لمنتخب البرتغال فيرناندو سانتوس ونجم الفريق جواو فيليكس، صعوبة المواجهة أمام المغرب مساء اليوم السبت، في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “لقد تحدثت مع رونالدو، الأمر كان سيصبح سيئًا لو لم نجرِ ذلك الحديث، هو قائد المنتخب وما يمثله لنا هو الكثير، سأشرح تفاصيل ذلك الحديث لاحقًا، يوم المباراة شرحت له لمَ لا يشارك من البداية ضد سويسرا حتى لا يشعر بالمفاجأة”.

“لم يكن سعيدًا”

وتابع “قلت له إنه لن يكون موجودًا في البداية، توقعنا أن تكون المباراة أصعب ولأسباب واضحة لم يكن سعيدًا بذلك القرار، وقال لي هل تعتقد حقًّا أنها فكرة سديدة”.

وأضاف “رونالدو لم يخبرني قط إنه يريد مغادرة المنتخب الوطني، لقد آن الأوان أن نتوقف عن ذلك الحديث الجدلي”.

العنوان: مباراة المغرب والبرتغال 🇲🇦🇵🇹 النوع: إثارة وغموض 🤩 التصنيف: لا ينصح لأصحاب القلوب الضعيفة 🚫 الأبطال: 22 نجمًا على أرض الملعب 🌟 🔥#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/09EiSwPRBS — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) December 10, 2022

“المغاربة معتادون على الضغوط”

وأوضح أن “المغرب لديه 4 أو 5 لاعبين يلعبون في أفضل أندية العالم، لذلك فهم معتادون على تلك الضغوط، وجماهيرهم تعطيهم الكثير من الطاقة، علينا أن نقدم أفضل ما لدينا وأن نطبق خططنا بشكل جيد”.

وقال اللاعب جواو فيليكس “هذه أول بطولة لي وهي منافسة يحلم كل لاعب بالمشاركة فيها، من الشرف لي أن أمثل البرتغال في تلك البطولة وأن أحاول تقديم كل ما لديّ”.

“حكيمي رائع.. والمباراة ستكون معقدة”

وتابع “الجميع يعرف أن حكيمي لاعب رائع وهو من أفضل اللاعبين في العالم في مكانه، ويلعب في فريق كبير، سأدافع عن بلادي أمامه وهو سيفعل بالمثل”.

وزاد “لم نصل إلى ذلك الدور منذ فترة طويلة، علينا أن نتحد وأن نتوقف عن الحديث عن الأمور غير المنطقية”.

وختم قائلًا “المباراة ضد المغرب ستكون معقدة، لقد شاهدناهم جيدًا، ونعرف ما الذي علينا القيام به للفوز بتلك المواجهة”.