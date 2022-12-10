تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر السبت 10 ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

ريف حلب الغربي

12:00 مكة المكرمة.

حفل لذوي الاحتياجات الخاصة بحضور المنشد السوري أنس قضيماتي.

سوق واقف

12:00 مكة المكرمة.

رصد للفعاليات المصاحبة لمونديال قطر 2022.

أبيدجان/ ساحل العاج

12:00 مكة المكرمة.

وزيرة الخارجية الفرنسية تلتقي وزير الدفاع العاجي.

تونس

14:00 مكة المكرمة.

دعوات إلى الاحتجاج رفضًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

أوسلو – النرويج

15:00 مكة المكرمة.

حفل جائزة نوبل للسلام في أوسلو سيتي هول.

لشبونة

17:00 مكة المكرمة.

أجواء تسبق انطلاق مباراة المغرب والبرتغال.

ملعب الثمامة

17:00 مكة المكرمة.

توافد المشجعين على ملعب الثمامة لمتابعة مباراة المغرب والبرتغال.

بلغراد

21:00 مكة المكرمة.

خطاب للرئيس الصربي في أعقاب توتر مع كوسوفو.

ملعب البيت

22:00 مكة المكرمة.

توافد المشجعين على ملعب البيت لمتابعة مباراة إنجلترا وفرنسا.