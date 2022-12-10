“تاكسي المونديال” يكشف كيف ظهر رئيس الفيفا في مباراتين تجريان في نفس الوقت (فيديو)

كشف برنامج “تاكسي المونديال” على الجزيرة مباشر كيف ظهر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مباراتين تجريان في نفس الوقت، وهو ما وصفته وسائل إعلام بأنه سابقة تاريخية.

وقال ضيف البرنامج اللاعب العراقي السابق والمحاضر الدولي وسام شامل، إن الميزة التي حدثت في دولة قطر هي أنك تستطيع حضور جميع مباريات المونديال، وهذا ما مكّن رئيس الفيفا من حضور جميع المباريات تقريبًا.

وأضاف شامل “وجود الملاعب في أماكن مناسبة وسهولة وسائل النقل والوصول بسرعة للملاعب، كلها أمور تميزت بها دولة قطر في تنظيم هذه البطولة”.

وأشار شامل إلى أن وكالات الصحافة والإعلام استطاعت الاستفادة من هذه الميزة ونقل الأخبار بشكل أوسع وأوفر في هذه بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

ونوّه إلى أن الأمور تسير بسلاسة بفضل البنى التحتية ووسائل النقل ووضوح المسارات والأعداد الكافية من المتطوعين، وكيفية التوجيه والإرشاد بطريقة جيدة.