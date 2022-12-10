قتيلة واعتقال الجاني.. شرطة ألمانيا تعلن انتهاء عملية “احتجاز الرهائن” في دريسدن

أعلنت شرطة ألمانيا، اليوم السبت، انتهاء احتجاز رهائن في وسط مدينة “دريسدن” شرقي البلاد وإلقاء القبض على الجاني المسلح، بعد مقتل امرأة أثناء عملية الاحتجاز.

وذكرت وسائل إعلام وحلية، أن رجلا مسلحًا بمسدس لجأ إلى مركز تسوق “ألت ماركت غالاري” التجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية بالمدينة الواقعة في ولاية ساكسونيا.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن مطلق النار البالغ 40 عامًا قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري.

وشنت الشرطة الألمانية صباح اليوم عملية وسط دريسدن في عميلة “اشتباه باحتجاز رهائن”، وقالت إن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد “مغلقان”، وفق بيان للشرطة المحلية.

وكشفت الشرطة أنها كانت على تواصل مع محتجز الرهائن في المدينة، وأوضحت أنها عثرت على جثة امرأة في مبنى سكني بمنطقة بروهيلز حيث وقع الاحتجاز.

وطلبت الشرطة -عبر تويتر- من المواطنين الابتعاد عن وسط المدينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط دريسدن، وهو ما أثر في حركة النقل العام.