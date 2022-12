“أجمل مشاهد المباراة”.. ابن لاعب كرواتي يواسي نيمار بعد خسارة البرازيل (فيديو)

واسى ابن لاعب منتخب كرواتيا إيفان بيريشيتش، خصم والده من منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، بعد خسارة مباراة التأهل إلى دور نصف النهائي من كأس العالم قطر 2022.

والتقطت عدسات الكاميرات توجّه ليو بيريشيتش إلى اللاعب البرازيلي الذي كان يبكي في آخر المباراة المثيرة التي جمعت فريقه بمنتخب كرواتيا على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

ويبدو أن نيمار كان هو لاعب الطفل المفضل، ولذلك قرر مواساته على الخسارة أمام والده.

وعانق نيمار الذي دخل في نوبة بكاء بعد صافرة الحكم، الطفل وسط الملعب حيث دارت المباراة، ووصف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تلك اللحظة بأنها عاطفية.

🚨 Lovely moment as a child from the celebrating Croatia squad – looks like Ivan Perisic family – runs over to console Neymar after #HRV shock Brazil to end #BRA dream of 1st #FIFAWorldCup since 2002 & record-extending 6th titlehttps://t.co/cyXMYoPulg@TheAthleticFC #Qatar2022 pic.twitter.com/HU2tZthP82

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 9, 2022