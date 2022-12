إيقاعات كأس العالم.. الفيفا يطلق المجموعة الرسمية لأغاني مونديال قطر 2022 (شاهد)

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أول مجموعة موسيقية متعددة الأغاني خاصة بالحدث الكروي الأكبر في العالم، بتعاون بين شركات إنتاج موسيقي متعددة.

وتشمل المجموعة أغاني ومقطوعات تحوّلت إلى إيقاعات مميزة لأول نسخة من كأس العالم يستضيفها الشرق الأوسط.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين فيها كوكبة من نجوم العالم هم: ترينيداد كاردونا، دافيدو، عائشة، أوزونا، جيمس، ليل بيبي، فرقة تيرز فور فيرز، بلقيس، نورة فتحي، منال، رحمة رياض، ناصر الكبيسي، عايض، حنين حسين.

وقال الفيفا إن بإمكان عشاق كرة القدم ومحبي الموسيقى وغيرهم، الاستمتاع بإيقاعات مميزة واختبار الأجواء الاستثنائية للحدث الكروي الأكبر في العالم.

وأفاد الفيفا عبر موقعه الرسمي أن المجموعة هي ثمرة جهود للمزج بين لغتي الموسيقى وكرة القدم العالميتين. انقر هنا لتحميل مجموعة الأغاني، وهنا لمشاهدة مقطع الفيديو الخاص بمجموعة الأغاني.

وقد صدرت المجموعة عن شركات Universal Arabic Music وUniversal Music Group وRepublic Records، وهي تحفل بمقطوعات وأغان ذات إيقاعات مرحة، بمشاركة كوكبة من أشهر الفنانين العالميين، كما تنطوي على أنماط موسيقية متنوعة، لتُشكل مهرجانًا موسيقيًّا استثنائيًّا لحدث عالميّ فريد.

ومن أبرز ما تضمّه هذه المجموعة، تعاون في عالم الموسيقى الإلكترونية بين نيكي ميناج ومالوما ومريام فارس على أغنية توكو تاكا التي أصبحت أول أغنية رسمية لمهرجان الفيفا للمشجعين، وأغنية (Dreamers) الملهِمة التي أداها نجم فرقة (بي تي إس) جونغ كوك والنجم القطري فهد الكبيسي في حفل الافتتاح.

وكذلك أغنية (أرحبو) التي نالت شعبية كبيرة في أوساط الجماهير إذ صدحت في جنبات الملاعب قبل المباريات وخلال دخول اللاعبين للمستطيل الأخضر، بالإضافة إلى أغنيات Hayya Hayya (Better Together) و The World is Yours to TakeوLight The Sky.

وقد حققت أغاني هذه المجموعة مجتمعة أكثر من 300 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، كما تربّعت أغنيتا Dreamers وتوكو تاكا على صدارة قائمة المقطوعات الموسيقية المصورة الأكثر شعبية على منصة يوتيوب عالميًّا.

واحتلت توكو تاكا المركز الأول في قائمة الأغاني الأكثر طلبًا على منصة iTunes، ووصلت Dreamers إلى المرتبة الأعلى على قوائم المبيعات Spotify وAmazon ومنصات أخرى.

وقال المنتِج الموسيقي المغربي السويدي ريدوان، الذي حصد عدة جوئز غرامي، والمدير التنفيذي لقطاع الترفيه الإبداعي لدى الفيفا “أنا فخور للغاية بتقديم Dreamers –الأغنية الأبرز بتاريخ كأس العالم– التي استقطبت أكثر من 60 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب من كافة أرجاء العالم”.

وأفاد أنه “كانت هناك أغان رسمية للنسخ السابقة من البطولة، ولكن لم يسبق أن تم إنتاج قائمة موسيقية متعددة الأغاني تجسّد روح الوحدة والتآلف العالمي الذي ساهم في خلق أجواء استثنائية في هذه البطولة غير المسبوقة”.

وأردف قائلًا “شكّلت جزءا من هذه القصة أصوات عالمية متميزة، بمن فيهم مجموعة من أهم الفنانين في عالم الموسيقى. ومن شأن الطاقة والحيوية التي تتمتع بها مجموعة الأغاني هذه أن تشكل صلة وصل مع أولئك الشغوفين بعالم الموسيقى وكرة القدم في أرجاء العالم”.

أما مونتي ليبمان، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Republic Records للإنتاج الموسيقية، فقد قال: “قوة كأس العالم باعتباره حدثا عالميا تمنح فناني هذه الأغاني منصة رائعة للوصول إلى قاعدة جماهيرية ضخمة.

وستنقل هذه الأغاني ما ينطوي عليه هذا المهرجان الكروي المبهج إلى كافة أنحاء الأرض، وتترك إرثا ملهما، لا في الشرق الأوسط فحسب، بل في أنحاء العالم”.

وتابع “أنا فخور بالقول إن وسيم صليبي والعلامة الموسيقية لشركة يونيفرسال أرابيك ميوزك يتشاركان بنفس المهمة وهي الترويج للفنانين والموسيقى والثقافة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المستوى العالمي”.

من جهته، قال وسيم صليبي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة يونيفرسال أرابيك ميوزك: “يمثل هذا انتصارا وإنجازا نوعيا لكرة القدم والموسيقى، فمن خلال جمع هذه الكوكبة المنوعة من الفنانين والأنماط الموسيقية من أنحاء العالم، تحتفي مجموعة الأغاني هذه بالوحدة وبالأجواء الفريدة التي ينطوي عليها كأس العالم فيفا”.