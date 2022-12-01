مشجع عربي يعتذر لوالدته على الهواء بعد بيعه لمجوهراتها لحضور مونديال قطر (فيديو)

اعتذر أحد المشجعين العرب لوالدته على الهواء مباشرة، بعدما ادعى أنه باع مجوهراتها لحضور مباريات كأس العالم في قطر.

ورفع المشجع لافتة كبيرة كتب عليها “أمي الغالية.. أنا آسف، حينما أعود سأشرح لك لماذا بعت مجوهراتك؟.. إنه كأس العالم”.

وأثناء سؤاله في لقاء تلفزيوني عما فعله مع والدته، رد المشجع مبتسمًا “الوالدة مسامحة إن شاء الله، وإذا تأخذ ذهبها وتبيعه لتحضر كأس العالم تزعل قليلًا فقط، وبإذن الله سوف أراضيها”.

وأضاف: ظهوري على شاشة التلفزيون وحده كاف لتسامحني.

وهذه ليست الحالة الأولى في مونديال قطر التي يرسل فيه المشجعون رسائل مباشرة لأمهاتهم.

فقد أقدم مشجع مغربي على ارتداء قميص يحمل صورة والدته التي توفيت قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، داعيًا لها بالرحمة، ولاستحضار ذكراها في المباريات التي غابت عنها.

وانتشرت صورة المشجع محمد أمين عماري بشكل كبير على مواقع التواصل، حينما قال إن والدته توفيت قبل شهر و7 أيام من انطلاق المونديال.

“طبع صورة والدته على قميصه”.. ما الذي أراد أن يقوله في مونديال #قطر2022#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/u4iSCtD08O — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 29, 2022

وأفاد عماري في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، بأن والدته كان من المفترض أن تحضر معه مباريات مونديال قطر، فأراد أن تكون معه بصورة رمزية في الملعب، ولذلك طبع صورتها على قميص المنتخب المغربي الذي يرتديه.

يذكر أنه خلال أيام مونديال قطر انتشرت العديد من المشاهد المماثلة لحالة المشجعين العرب، حيث رفع مشجع من دولة الإكوادور لافتة ليعتذر لزوجته عن اقتراضه من البنك ليتمكن من السفر إلى الدوحة لحضور المونديال، فيما رفع مشجع برتغالي لافتة في مباراة منتخب بلاده ضد غانا قال فيها إنه استقال من وظيفته لأجل رؤية النجم كريستيانو رونالدو.