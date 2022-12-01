الأمم المتحدة تحذر من “مجاعة كارثية” تهدد 6 ملايين أفغاني

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن 6 ملايين شخص في أفغانستان يواجهون مستوى طارئًا من انعدام الأمن الغذائي وسط ضعف المساعدات الإنسانية الكافية بسبب نقص التمويل.

ولفت نائب الممثل الخاص، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية رامز الأكبروف، للصحفيين في مقر الأمم المتحدة من العاصمة كابل، إلى أن معدل انعدام الأمن الغذائي لا يزال من أعلى المستويات في أفغانستان.

وتابع “هذه هي مرحلة ما قبل الذهاب إلى المرحلة الخامسة التي هي مرحلة مجاعة كارثية. لذا، يقترب 6 ملايين شخص من حدود هذا الخط”.

وأوضح أن “الصدمات الاقتصادية التي نشهدها هذه الأيام هي المحرك الأساس للاحتياجات الإنسانية”، مشيرًا إلى أن الشتاء يقترب بحرارة تنخفض في مناطق محددة بالبلاد إلى 25 درجة تحت الصفر.

وأضاف المسؤول الأممي “نحتاج إلى 768 مليون دولار لدعم أنشطة الاستعداد لفصل الشتاء، وهناك حاجة إلى 614 مليون دولار قبل نهاية العام. كنا نكافح من أجل التمويل طوال العام”.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان أفغانستان -أي أكثر من 28 مليون شخص- سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل.

وعلقت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى المساعدات المالية إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم.

كما جمدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي الأفغاني التي تقدر بـ7 مليارات دولار في إطار عقوباتها على طالبان.