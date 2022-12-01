تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر أول ديسمبر/كانون الأول
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
برلين-مباشر
11.40 توقيت الدوحة
كلمة وزيري الدفاع السويدي والفنلندي، خلال مؤتمر برلين للأمن
الدوحة-مباشر
12.00 توقيت الدوحة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف
روسيا-مباشر
13.30 توقيت الدوحة
الرئيس الروسي يلتقي المشاركين في مؤتمر العلماء الشباب في سوتشي
الدوحة-مباشر
15.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد توافد مشجعي كاس العالم على محطات المترو
الدوحة-مباشر
15.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من ميناء الدوحة
الدوحة-مباشر
15.00 مكة المكرمة
متابعة الفعاليات الخاصة بكاس العالم من منطقة درب اللوسيل
الدوحة-مباشر
16.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على ملعب الثمامة لمتابعة مباراة كندا والمغرب
باريس-مباشر
16.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة المغرب وكندا من أحد الأماكن العامة في باريس
الدوحة-مباشر
16.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على ملعب احمد بن علي لمتابعة مباراة كرواتيا وبلجيكا
الدوحة-مباشر
17.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على محطات المترو قبل مباراة المغرب وكندا
الدوحة-مباشر
17.00 مكة المكرمة
صور من محيط ملعب الثمامة قبل وبعد مباراة المغرب وكندا
الدوحة-مباشر
17.00 مكة المكرمة
صور ولقاءات ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة الكورنيش
اليمن-مباشر
18.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد متابعة عدد من أهالي تعز لمباراة المغرب وكندا من إحدى الساحات العامة
تونس-مباشر
18.00 مكة المكرمة
متابعة أجواء مباراة المغرب وكندا من إحدى الساحات العامة في العاصمة التونسية
إسطنبول-مباشر
18.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة كندا والمغرب من أحد المقاهي العامة في إسطنبول
بغداد-مباشر
18.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة كندا والمغرب من إحدى المقاهي العامة في بغداد
برلين-مباشر
18.30 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمستشار الألماني ” أولاف شولتس” والأمين العام لحلف الناتو ” ينس ستولتنبرغ
الدوحة-مباشر
19.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة كتارا
واشنطن-مباشر
19.30 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين الامريكي والفرنسي في البيت الأبيض
الدوحة-مباشر
20.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي عدداً من الجماهير في محيط ملعب الثمامة بعد مباراة المغرب وكندا
الدوحة-مباشر
20.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على ملعب البيت لمتابعة مباراة المانيا وكوستاريكا
الضفة الغربية-مباشر
20.30 مكة المكرمة
بيت عزاء الشهيد رائد النعسان الذي قتل برصاص قوات الاحتلال
بولندا-مباشر
21.00 مكة المكرمة
كلمة الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل
بيروت-مباشر
22.00 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة المانيا وكوستاريكا من إحدى المقاهي العامة في بيروت
الدوحة-مباشر
23.45 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي عدداً من الجماهير في محيط ملعب خليفة بعد مباراة اسبانيا واليابان
الدوحة-مباشر
23.45 مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي عدداً من الجماهير في محيط ملعب البيت بعد المانيا وكوستاريكا