تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر أول ديسمبر/كانون الأول

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

برلين-مباشر

11.40 توقيت الدوحة

كلمة وزيري الدفاع السويدي والفنلندي، خلال مؤتمر برلين للأمن

الدوحة-مباشر

12.00 توقيت الدوحة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة سوق واقف

روسيا-مباشر

13.30 توقيت الدوحة

الرئيس الروسي يلتقي المشاركين في مؤتمر العلماء الشباب في سوتشي

الدوحة-مباشر

15.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد توافد مشجعي كاس العالم على محطات المترو

الدوحة-مباشر

15.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من ميناء الدوحة

الدوحة-مباشر

15.00 مكة المكرمة

متابعة الفعاليات الخاصة بكاس العالم من منطقة درب اللوسيل

الدوحة-مباشر

16.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على ملعب الثمامة لمتابعة مباراة كندا والمغرب

باريس-مباشر

16.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة المغرب وكندا من أحد الأماكن العامة في باريس

الدوحة-مباشر

16.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على ملعب احمد بن علي لمتابعة مباراة كرواتيا وبلجيكا

الدوحة-مباشر

17.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على محطات المترو قبل مباراة المغرب وكندا

الدوحة-مباشر

17.00 مكة المكرمة

صور من محيط ملعب الثمامة قبل وبعد مباراة المغرب وكندا

الدوحة-مباشر

17.00 مكة المكرمة

صور ولقاءات ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة الكورنيش

اليمن-مباشر

18.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد متابعة عدد من أهالي تعز لمباراة المغرب وكندا من إحدى الساحات العامة

تونس-مباشر

18.00 مكة المكرمة

متابعة أجواء مباراة المغرب وكندا من إحدى الساحات العامة في العاصمة التونسية

إسطنبول-مباشر

18.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة كندا والمغرب من أحد المقاهي العامة في إسطنبول

بغداد-مباشر

18.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة كندا والمغرب من إحدى المقاهي العامة في بغداد

برلين-مباشر

18.30 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمستشار الألماني ” أولاف شولتس” والأمين العام لحلف الناتو ” ينس ستولتنبرغ

الدوحة-مباشر

19.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد الفعاليات المصاحبة لكأس العالم من منطقة كتارا

واشنطن-مباشر

19.30 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين الامريكي والفرنسي في البيت الأبيض

الدوحة-مباشر

20.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي عدداً من الجماهير في محيط ملعب الثمامة بعد مباراة المغرب وكندا

الدوحة-مباشر

20.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد توافد الجماهير على ملعب البيت لمتابعة مباراة المانيا وكوستاريكا

الضفة الغربية-مباشر

20.30 مكة المكرمة

بيت عزاء الشهيد رائد النعسان الذي قتل برصاص قوات الاحتلال

بولندا-مباشر

21.00 مكة المكرمة

كلمة الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل

بيروت-مباشر

22.00 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أجواء متابعة مباراة المانيا وكوستاريكا من إحدى المقاهي العامة في بيروت

الدوحة-مباشر

23.45 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي عدداً من الجماهير في محيط ملعب خليفة بعد مباراة اسبانيا واليابان

الدوحة-مباشر

23.45 مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي عدداً من الجماهير في محيط ملعب البيت بعد المانيا وكوستاريكا