تشييع جثمان فتى فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

شيّع فلسطينيون، ظهر اليوم الأربعاء، الفتى مهدي حشاش من مخيم بلاطة للاجئين شرقي نابلس، بعد استشهاده إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة “قبر يوسف” فجر اليوم.

واستشهد حشاش (15 عاما) متأثرا بإصابته بجروح خطيرة ناتجة عن شظايا أصابت مناطق متفرقة من جسده، وأصيب 3 آخرون عند اقتحام قوات الاحتلال “قبر يوسف”.

وقال شهود عيان إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة “قبر يوسف” شرقي نابلس، لتأمين وصول مستوطنين وأعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي لأداء طقوس تلمودية، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل حدوث اشتباك مسلح معها في الموقع.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

تغطية صحفية: "فلسطينيون يودعون الشهيد مهدي حشاش الذي استشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس". pic.twitter.com/DU3wKvQf9w — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 9, 2022

ويقتحم مستوطنون بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء طقوس في “مقام يوسف”، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة استيطانية إن 8 نواب في “الكنيست” المنتهية ولايته -منتخبين في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- كانوا يزورون الموقع، ومن بينهم أعضاء بحزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو وتحالف “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.