لبنان يعلن توزيع لقاحات الكوليرا السبت المقبل

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​فراس الأبيض، الثلاثاء، أن لقاحات وباء الكوليرا سيبدأ توزيعها في البلاد السبت المقبل.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي في بيروت “حملة توزيع لقاح وباء ​الكوليرا​ ستبدأ يوم السبت المقبل في المناطق الأكثر عرضة لانتشار الوباء”.

وأضاف “الحكومة ستوزع 600 ألف جرعة، وتستمر 3 أسابيع، وتشمل 70% من المستهدَفين”.

وتابع “اللقاح سيوزَّع على كل الجنسيات في المناطق المستهدفة، على أن يكون التوزيع ميدانيا بواسطة فرق متخصصة دون الحاجة إلى التسجيل على منصة كما حصل مع كورونا”.

وحتى مساء الاثنين، أصيب 448 شخصا في لبنان بالكوليرا، توفي منهم 18، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة.

وتنتشر الكوليرا حسب البلدات اللبنانية شمالا بالدرجة الأولى، إذ سجلت 80% من الإصابات، بينما سجلت عرسال البقاعية شرقي البلاد ومناطق أخرى 20%.

عودة المرض بعد 20 عاما

وتنتشر الكوليرا عادة عبر المياه أو الطعام أو الصرف الصحي الملوث، ويمكن أن يسبب المرض الإسهال الشديد والجفاف، وقد يؤدي إلى الوفاة إذا تُرك من دون علاج.

وسجّل لبنان حالة الإصابة الأولى في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يشير إلى عودة ظهور بكتيريا شوهدت آخر مرة في البلاد عام 1993.

وربطت منظمة الصحة العالمية عودة الكوليرا بتفشي المرض في أفغانستان الذي انتشر عبر إيران والعراق وسوريا المجاورة قبل وصوله إلى لبنان.

وتكافح وزارة الصحة اللبنانية -مثلها مثل بقية المؤسسات العامة- من أجل المواكبة في الخدمات مع استنزاف موارد الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019.