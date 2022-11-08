شتاء النازحين في أطمة.. مخاوف من قدوم فصل الشتاء مع انعدام المُعينات وانتشار الأمراض (فيديو)

رصدت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع الصعبة التي يعيشها النازحون في مخيم أطمة مع قرب فصل الشتاء وموسم الأمطار وتفشي الأمراض ومنها الكوليرا حيث رُصدت 4 حالات مشتبه بها.

ونزح أهالي هذا المخيم قبل نحو 3 سنوات -بعد اقتحام قوات النظام ريف إدلب- وذلك من مناطق معرة النعمان وغيرها، وبسبب قصف النظام السوري للمنطقة.

ويُعَد مخيم أطمة المترامي الأطراف أحد أكبر مخيمات النازحين شمالي سوريا، وعندما بدأت قوات النظام بدعم روسي هجومها على محافظة إدلب فر إليه مئات الآلاف من المدنيين بحثا عن الأمان، لكن الوضع في هذا المخيم بات مزريا.





أوضاع مزرية داخل الخيام

وعن المعاناة والصعوبات التي تواجه سكان المخيم، قال أحد النازحين إنهم يفتقدون كل الخدمات الضرورية التي يحتاجونها، إضافة إلى قلة الغذاء وانعدام المُعينات مع قدوم فصل الشتاء والأمطار.

ويضطر السكان إلى استخدام البطانيات -التي من المفترض أن تكون للتغطية في فصل الشتاء- لإصلاح الخيام التي تآكلت ولم يتم تغييرها منذ أكثر من 3 سنوات.

وعن الوضع المعيشي، يقول أحد السكان إنه ليس لديهم ما ينفقونه، وتركوا كل ما يملكون في مناطقهم التي نزحوا منها، وأبدى خوفه من تفشي الأمراض بسبب الصرف الصحي القريب من المنطقة التي يعيشون فيها.

ويشكو سكان المخيم انعدام مواد التدفئة مع بدء هطول الأمطار وقدوم فصل الشتاء في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه وانعدام كل المواد الأساسية من مأكل وملبس وأشياء ضرورية لفصل الشتاء.

وأطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا”، في ظل شح الوقود وارتفاع الأسعار وازدياد المخاوف من تكرار مأساة الشتاء الماضي.

وتوقع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن يكون الشتاء القادم من أصعب المواسم على النازحين السوريين، مشددا على أن الحاجة ماسّة إلى نحو 200 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.