تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 8 نوفمبر/ تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تعز

10:30 مكة المكرمة

جولة مباشرة ترصد وضع مؤسسة المياه في مدينة تعز اليمنية التي يعاني سكانها من شح المياه وارتفاع أسعارها.

سوريا

10:45 مكة المكرمة

“اثنا عشر شتاء قارسا”

رصد لأوضاع النازحين السوريين في ظل بدء فصل الشتاء والمعاناة التي يعيشونها في مخيمات مدينة عفرين شمالي حلب.

إيران

11:00 مكة المكرمة

المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم السلطة القضائية.

الدوحة

11:00 مكة المكرمة

جولة في مترو الدوحة أحد أهم وسائل تنقل الجماهير بين ملاعب كرة القدم.

بيروت

12:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الصحة اللبناني لعرض المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح الكوليرا الفموي.

تونس

12:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لمنظمة “أنا يقظ” للإعلان عن نتائج تقرير “بودن ميتر” لقياس أداء الحكومة التونسية.

الخرطوم

12:00 مكة المكرمة

وقفة احتجاجية لمبادرة نداء أهل السودان أمام مقر السفارة الإماراتية بالخرطوم رفضًا للتدخلات الأجنبية.

موسكو

13:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الهندي

جنيف

13:00 مكة المكرمة

الاستعراض الدوري الشامل لملف تونس في مجال حقوق الإنسان

نيويورك – مانهاتن

13:00 مكة المكرمة

الأمريكيون يصوتون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمانهاتن

سوريا

13:30 مكة المكرمة

“اثنا عشر شتاء قارسا”

الجزيرة مباشر تواصل رصدها لأوضاع النازحين في مخيم قطمة بريف حلب الشمالي.

الخرطوم

14:00 مكة المكرمة

تظاهرات دعت إليها قوى سياسية سودانية للمطالبة بمدنية الدولة

شرم الشيخ / مؤتمر المناخ (COP27)

مكة المكرمة 14:10

كلمة مشتركة لرئيسة المفوضية الأوربية ورئيس المجلس الأوربي في مؤتمر المناخ.

لندن

مكة المكرمة 14:30

جلسة مساءلة في مجلس العموم البريطاني لوزير الخارجية

موسكو

مكة المكرمة 15:00

مؤتمر صحفي للناطقة باسم الخارجية الروسية

الحدود السورية التركية

مكة المكرمة 15:30

“اثنا عشر شتاء قارسا”

الجزيرة مباشر تلتقي أحد النشطاء السوريين على الحدود السورية التركية بشأن أوضاع النازحين الصعبة في فصل الشتاء.

أنقرة

16:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي

بروكسل

16:30 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بمشاركة وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي

الخرطوم

17:00 مكة المكرمة

تظاهرات في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين

شرم الشيخ / مؤتمر المناخ (COP27)

17:00 مكة المكرمة

كلمة للأمين العام لحلف الناتو عن أمن المناخ ثم نقاش ينظمه مؤتمر ميونيخ للأمن حول العمل من أجل المناخ والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الولايات المتحدة

18:00 مكة المكرمة

افتتاح صناديق الاقتراع في الساحل الغربي بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

العراق

18:45 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي

نيويورك

19:00 مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.