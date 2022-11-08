تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 8 نوفمبر/ تشرين الثاني
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
تعز
10:30 مكة المكرمة
جولة مباشرة ترصد وضع مؤسسة المياه في مدينة تعز اليمنية التي يعاني سكانها من شح المياه وارتفاع أسعارها.
سوريا
10:45 مكة المكرمة
“اثنا عشر شتاء قارسا”
رصد لأوضاع النازحين السوريين في ظل بدء فصل الشتاء والمعاناة التي يعيشونها في مخيمات مدينة عفرين شمالي حلب.
إيران
11:00 مكة المكرمة
المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم السلطة القضائية.
الدوحة
11:00 مكة المكرمة
جولة في مترو الدوحة أحد أهم وسائل تنقل الجماهير بين ملاعب كرة القدم.
بيروت
12:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الصحة اللبناني لعرض المرحلة الأولى من الخطة الوطنية للقاح الكوليرا الفموي.
تونس
12:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لمنظمة “أنا يقظ” للإعلان عن نتائج تقرير “بودن ميتر” لقياس أداء الحكومة التونسية.
الخرطوم
12:00 مكة المكرمة
وقفة احتجاجية لمبادرة نداء أهل السودان أمام مقر السفارة الإماراتية بالخرطوم رفضًا للتدخلات الأجنبية.
موسكو
13:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الروسي ونظيره الهندي
جنيف
13:00 مكة المكرمة
الاستعراض الدوري الشامل لملف تونس في مجال حقوق الإنسان
نيويورك – مانهاتن
13:00 مكة المكرمة
الأمريكيون يصوتون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بمانهاتن
سوريا
13:30 مكة المكرمة
“اثنا عشر شتاء قارسا”
الجزيرة مباشر تواصل رصدها لأوضاع النازحين في مخيم قطمة بريف حلب الشمالي.
الخرطوم
14:00 مكة المكرمة
تظاهرات دعت إليها قوى سياسية سودانية للمطالبة بمدنية الدولة
شرم الشيخ / مؤتمر المناخ (COP27)
مكة المكرمة 14:10
كلمة مشتركة لرئيسة المفوضية الأوربية ورئيس المجلس الأوربي في مؤتمر المناخ.
لندن
مكة المكرمة 14:30
جلسة مساءلة في مجلس العموم البريطاني لوزير الخارجية
موسكو
مكة المكرمة 15:00
مؤتمر صحفي للناطقة باسم الخارجية الروسية
الحدود السورية التركية
مكة المكرمة 15:30
“اثنا عشر شتاء قارسا”
الجزيرة مباشر تلتقي أحد النشطاء السوريين على الحدود السورية التركية بشأن أوضاع النازحين الصعبة في فصل الشتاء.
أنقرة
16:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي مشترك للرئيس التركي ورئيس الوزراء السويدي
بروكسل
16:30 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بمشاركة وزراء مالية دول الاتحاد الأوربي
الخرطوم
17:00 مكة المكرمة
تظاهرات في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين
شرم الشيخ / مؤتمر المناخ (COP27)
17:00 مكة المكرمة
كلمة للأمين العام لحلف الناتو عن أمن المناخ ثم نقاش ينظمه مؤتمر ميونيخ للأمن حول العمل من أجل المناخ والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا.
الولايات المتحدة
18:00 مكة المكرمة
افتتاح صناديق الاقتراع في الساحل الغربي بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
العراق
18:45 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي
نيويورك
19:00 مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.