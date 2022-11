المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية يتفقد مقابر جماعية في ترهونة (فيديو)

تفقد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، مقابر جماعية بمدينة ترهونة، وذلك خلال زيارته الحالية لليبيا، وأشار إلى تكليف رسمي من قبل المحكمة بالتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت منذُ عام 2011.

وكشف المدعي العام الدولي، خلال الزيارة عن تقرير إحاطة سيقدمه لمجلس الأمن من ليبيا لأول مرة، يوم غد الأربعاء، مؤكدا على ضرورة العمل بجدية وتعاون أكبر حتى تتحقق العدالة.

وثمّن المدعي العام للجنائية الدولية، العمل الجاد الذي قام به الجانب الليبي، وقال إنه تمكن من الاطلاع على كل تلك الجهود بمساعدة مكتب النائب العام الليبي.

كما التقى المدعي العام خلال الزيارة، مجموعات من الناجين وعائلات الضحايا في ترهونة، وأكد التزامه بتسريع العمل في ليبيا.

During visit to #Libya, #ICC Prosecutor #KarimAAKhanKC met with survivor groups and the victims of families in Tarhunah. Prosecutor Khan underlined his commitment to accelerate work in the Libya situation. Impacted communities essential partners in delivering meaningful justice. pic.twitter.com/MztDJxtgMN — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 8, 2022

مساءلة مجرمي الحرب

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد التقى يوم الأحد، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في ثاني أيام زيارته الرسمية لطرابلس، التي تهدف لتسريع التعاون وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البلاد.

وذكرت المحكمة أن الزيارة هي الأولى لليبيا من مدع عام للمحكمة الدولية منذ 10 سنوات، مشيرة إلى أن مهمة المدعي العام، ستركز على بناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم وفق نظام روما الأساسي (تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 1998).

وفور وصوله إلى طرابلس، يوم السبت التقى كريم خان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وأعرب عن شكره للدعم الذي قدمه هو والسلطات الليبية لتسهيل زيارته.

At a landfill site in Tarhunah, #Libya over 50 bodies have been identified across a number of mass graves. #ICC Prosecutor visited the site as part of his official visit to #Libya, speaking with the forensics teams undertaking work to excavate all remains. pic.twitter.com/psHDLAWhCo — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 8, 2022

وفي هذا السياق، أكد المدعي العام العسكري بحكومة الوحدة الوطنية الليبية مسعود أرحومة يوم الاثنين، خلال لقائه كريم خان، أن القضاء في بلاده هو صاحب الاختصاص الأصيل لمحاكمة المتهمين الليبيين.

وقال مكتب المدعي العام العسكري الليبي في بيان، إن الاجتماع جاء في إطار المستجدات المتعلقة بالتحقيقات الجارية لدى الجانبين تجسيدًا لمبدأ التكامل بين القضاءين الوطني والدولي ومنع الإفلات من العقاب.

2/2 A short drive from the former Agriculture Ministry compound, Prosecutor Khan visited a local farm where several mass graves have been discovered. Officials from the Office of the Attorney General outlined the work conducted to date in excavating sites and collecting evidence. pic.twitter.com/cN9YgTNt5A — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 8, 2022

وفي تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن في أبريل/ نيسان الماضي، قال كريم خان، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وذلك لكون البلاد مرت بالعديد من الحروب التي حدثت خلالها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.

يذكر أن الجنائية الدولية تطالب السلطات الليبية بتسليم عدد من المطلوبين لديها على رأسهم سيف الإسلام نجل معمر القذافي، حاكم ليبيا السابق الذي أطيح به إثر ثورة شعبية عام 2011.