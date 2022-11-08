أودت بحياة 51 مسلما.. منفذ مجزرة كرايستشيرش في نيوزيلندا يستأنف الحكم بسجنه مدى الحياة (فيديو)

كشف مسؤول قضائي في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أن المتعصب للبيض الذي قتل 51 مصليا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية في مارس/ آذار عام 2019، قدم استئنافا لحكم بسجنه مدى الحياة.

وقال المتحدث القضائي إن الأسترالي (برينتون تارانت) منفذ مجزرة كرايستشيرش -التي تعدّ أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا- سوف يستأنف الحكم الصادر عليه بالسجن المؤبد.

وهاجم تارانت الذي ينتمي إلى جماعة تفوق العرق الأبيض وهو مدجج بترسانة من البنادق شبه الآلية، مسجدين في 9 مارس عام 2019 خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، وأطلق النار المصلين في كل من المسجدين فأودى بحياة 51 شخصا بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وبثّ اليميني المتطرف عمليات القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحُكم على تارانت عام 2020 بالسجن مدى الحياة، بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وأقرّ المتطرف بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.

وقالت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا اليوم الثلاثاء “تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر”.

وفي العام الماضي قال محامي المتطرف الأسترالي إن موكله كان يعتقد أن “أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب”، وهو ما قد يشير إلى إقرار بالإكراه.

وخلال إصدار الحكم في أغسطس/ آب عام 2020، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقسى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله “غير الإنسانية”، وأضاف القاضي في ذلك الوقت “جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة”.