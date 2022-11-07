للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. مدعي عام “الجنائية” الدولية في ليبيا

التقى كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الأحد، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في زيارة رسمية إلى طرابلس تهدف إلى تسريع التعاون وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب في البلاد.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية -عبر حسابها على تويتر- إنه في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى طرابلس، التقى خان مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وحسب المحكمة، فإن هذه الزيارة الأولى لمدعي عام المحكمة الدولية إلى ليبيا منذ 10 سنوات.

وتتركز مهمة المدعي العام على بناء شراكات مع الضحايا والسلطات الوطنية والمجتمعات المتأثرة من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم وفق نظام روما الأساسي، الذي أسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية عام 1998.

وفور وصوله إلى طرابلس، أمس السبت، التقى خان مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفق تغريدات المحكمة الدولية.

وأعرب المدعي العام عن شكره للمنفي بسبب الدعم الذي قدمته السلطات الليبية لتسهيل الزيارة والاتفاق على الحاجة الأساسية من أجل تسريع التعاون لتحقيق العدالة للضحايا في ليبيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية زيارة مرتقبة لمدعيها العام إلى ليبيا، موضحة أن الزيارة ستأتي لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة بصفتها أحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة.

وفي تقريره الأخير المقدم لمجلس الأمن، في أبريل/نيسان الماضي، قال كريم خان، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وذلك لكون البلاد مرت بحروب عدة وقعت خلالها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، وفق قوله.

وتطالب الجنائية الدولية السلطات الليبية بتسليم عدد من المطلوبين لديها على رأسهم سيف الإسلام نجل معمر القذافي حاكم ليبيا السابق الذي أطيح به إثر ثورة شعبية عام 2011.