تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 7 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

شرم الشيخ-مباشر

10.00 مكة المكرمة.

وصول رؤساء الوفود المشاركين في قمة تغيير المناخ التي تنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية.

الخرطوم-مباشر

10.00 توقيت مكة المكرمة.

مظاهرة أمام مقر المحكمة التي تنظر في قضية عدد من أعضاء لجان المقاومة المتهمين بقتل ضابط شرطة خلال الاحتجاجات الماضية.

تونس-مباشر

11.00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لعدد من المنظمات والهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات في تونس حول قراءة القانون الانتخابي.

سوريا-مباشر

11.30 مكة المكرمة.

رصد أوضاع النازحين بمخيمات الشمال في سوريا. ومن الحدود السورية التركية يرصد الزميل عبد العزيز مجاهد أحوال اللاجئين مع هطول متوقع للأمطار على المنطقة.

بيروت-مباشر

12.00 مكة المكرمة.

وقفة تضامنية أمام القصر العدلي بدعوة من تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين بالتزامن مع إصدار القرار بشأن الموقوفين بقضية اقتحام مصرف الاعتماد.

السودان -مباشر

12.00 مكة المكرمة.

وقفة احتجاجية لمبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني أمام مقر الاتحاد الأوربي.

ليبيا-مباشر

12.30 مكة المكرمة.

جلسة لمجلس النواب الليبي بمدينة بنغازي لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول الأعمال.

بيت لحم-مباشر

13.00 مكة المكرمة.

القوى الوطنية ومؤسسات في بيت لحم ينظمون وقفة أمام مقر الصليب الأحمر ببيت لحم دعما للأسرى والأسيرات خاصة المرضى.

لبنان-مباشر

14.00 مكة المكرمة.

جولة ترصد أوضاع النازحين في مخيم الخربة بعكار ضمن تغطية “اثنا عشر شتاءً قاسياً”.

جنيف-مباشر

16.00 توقيت الدوحة.

الجولة الأولى لجلسات الاستماع للضحايا تعقدها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الضفة الغربية

16.00 مكة المكرمة.

لقاء مع القيادي في حركة حماس عبد الباسط الحاج الذي أفرج عنه بعد 21 شهراً قضاها في الاعتقال الإداري.

الدوحة -مباشر

16.30 مكة المكرمة.

جولة لمتابعة فعاليات كأس العالم في منطقة درب لوسيل.

السودان-مباشر

17.00 مكة المكرمة.

تظاهرات دعت لها لجان المقاومة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

الضفة الغربية-مباشر

18.00 مكة المكرمة.

متابعة الإفراج عن الأسير أصيل البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله بعد اعتقال استمر عامين في سجون الاحتلال.

أنقرة-مباشر

19.00 مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للرئيس رجب طيب أردوغان بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية.

واشنطن-مباشر

20.00 مكة المكرمة.

متابعة خبرية لأبرز ما تناولته الصحافة الأمريكية عشية الانتخابات النصفية.

الدوحة -مباشر

20.30 مكة المكرمة.

جولة لمتابعة فعاليات كأس العالم في منطقة درب لوسيل.