انطلاق فعاليات قمة المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ (فيديو)

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات قمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي بداية الفعاليات سلّم رئيس (كوب 26) البريطاني ألوك شارما رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال شكري في كلمته “العالم لا يملك ترف الاستمرار في نهج استقطاب جهود مكافحة تغيّر المناخ”.

وأضاف “الوضع المناخي الحالي يدعونا إلى تحرك دولي عاجل”.

وخصصت مصر التي تنظّم المؤتمر باسم الدول الأفريقية مساحة للناشطين في شرم الشيخ، بينما يُتوقع غياب أي مظاهرات في الشارع إذ إن التظاهر ممنوع في مصر. وكانت النسخ السابقة من مؤتمر الأطراف قد شهدت مظاهرات كبيرة للناشطين البيئيين.

إلا أن المجتمع المدني في مصر سيحاول اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر لتسليط مزيد من الضوء على مصير معتقلي الرأي في البلاد الذين يتجاوز عددهم 60 ألفًا وفق منظمات غير حكومية، مع التركيز خصوصا على الناشط علاء عبد الفتاح الذي حُكم عليه نهاية العام الماضي بالسجن 5 سنوات.

ومع انطلاق مؤتمر المناخ، حذّرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) من أن التغير المناخي يحدث “بسرعة كارثية تدمر البشر وسبل العيش في كل القارات”.​​​​​​​

وتعليقًا على التقرير، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “السنوات الثماني الماضية هي الأكثر دفئًا على الإطلاق، فكل موجة حر جديدة تزداد شدةً وتهديدًا للحياة، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة من السكان غير القادرة على الانتقال أو حماية أنفسها من التبعات”.

وشدد غوتيريش على ضرورة “الرد على إشارات الاستغاثة التي يرسلها الكوكب، بالعمل على تنفيذ إجراءات مناخية طموحة وذات مصداقية”.

وذكر التقرير أمثله مما شهده عام 2022 من موجات متلاحقة من التطرفات المناخية مثل موجات الحرارة والجفاف، والضربات المتكررة للفيضانات، مما ألحق أضرارًا بملايين البشر وخلّف آثارًا تكلف مليارات الدولارات، بجانب ذوبان للجليد في أوربا بمعدلات غير مسبوقة.

وأفاد التقرير بأن معدلات الحرارة عالميًّا شهدت ارتفاعًا عما كانت عليه بين عامي 1850-1900، أو ما يطلَق عليها الحقبة الصناعية، بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وحذّر من أن الممارسات البشرية تؤجج هذا الارتفاع في الحرارة “كلما ازداد ارتفاع الحرارة، زاد الأثر سوءًا”.

كما أظهر التقرير أن زيادة سرعة ارتفاع مستوى البحر أحد المهددات الأخرى التي يواجهها البشر، حيث زاد بمعدل الضعف عما كان عليه عام 1993، كما سجّل الارتفاع في درجات حرارة المحيطات معدلًا تاريخيًّا، مما يشكل “تهديدًا لكل شخص وكل شيء على وجه الأرض”.