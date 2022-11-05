مصر.. مقتل شخص هاجم قسم شرطة بزجاجات مولوتوف (فيديو)

أطلق أفراد شرطة النار على شخص ألقى زجاجات مولوتوف على سيارة تابعة للشرطة، أمام قسم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وأظهر فيديو بثته الجزيرة مباشر المهاجم أثناء محاولته إحراق السيارة، وكذلك إطلاق النار عليه من قبل ضباط وجنود القسم حتى سقط قتيلا.

وقال بيان أمني عن الحادث إن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة أمام القسم. وأضاف البيان أنه عند خروج الضباط لإخماد النيران، واجههم المهاجم بسلاح أبيض، كما حاول التعدي على المقدم وليد سميح مأمور القسم.

وتابع البيان “قامت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية إلا أنه لم يمتثل واستمر في محاولات تعديه، مما دعاهم لإطلاق النيران صوبه وإصابته بطلق ناري بالرأس والفخذ الأيمن والجانب الأيمن بالبطن وأدى إلى وفاته”.

وكشف البيان أن القتيل يدعى (أحمد محمد محيي إبراهيم السيد) من مواليد 16 فبراير عام 1985، وحاصل على بكالوريوس الإدارة الصناعية. وقد عثر بحوزته على بطاقة تموين وصندوق مياه غازية به 5 زجاجات مولوتوف وحقيبة بها 4 زجاجات مولوتوف أخرى.

وأوضح البيان إخماد الحريق بالسيارة من دون تلفيات تذكر، وأنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية.