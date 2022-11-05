تجريد رجلين من ملابسهما وجلدهما عاريين لحيازتهما لحم بقر في الهند (فيديو)

أظهر فيديو متداول في الهند، جلد رجلين بالسياط، بعد تجريدهما من ملابسهما، بسبب بيعهما عبوة بها لحم بقر، بعد أن أبلغ أشخاص عنهما.

وبحسب بيان تداولته منصات محلية، أبلغ أهل المنطقة عن حيازة شخصين عبوة “يشتبه بوجود لحم بقري داخلها”. وبعد وصول الشرطة تبين أنهما يحملان 33 كيلو غراما من اللحم البقري.

والأبقار مقدسة لدى كثير من الهندوس الذين يشكلون أغلبية سكان الهند البالغ عددهم نحو مليار و200 مليون نسمة. لكن المسلمين والمسيحيين يأكلون لحوم الأبقار، وكذلك كثير من أفراد الطبقة الدنيا للهندوس.

تجريد رجلين من ملابسهما وجلدهما عاريين لحيازتهما #لحم بقر في #الهند pic.twitter.com/DtVQE1poU3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2022

ورغم سعي حزب (بهاراتيا جاناتا) الهندوسي القومي الحاكم وحلفاؤه طويلا لحظر ذبح الأبقار، فإن الهند إحدى أكبر الدول المصدرة للحوم الأبقار بالعالم. ويدير المسلمون هذه التجارة بشكل كبير.

وحزب رئيس الوزراء مودي القومي الهندوسي، متهم منذ وصوله إلى السلطة، بتشجيع اضطهاد المسلمين والأقليات الأخرى، لكنه ينفي ذلك، كما ينفي نيته تحويل -الهند العلمانية والتعددية رسميا- إلى دولة محض هندوسية.

لكن الكثير من أفراد الجاليات المسلمة والمسيحية في الهند يقولون إنهم تعرضوا لهجمات وتهديدات منذ أن تولى مودي السلطة عام 2014.