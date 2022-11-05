التعليم رغم الصعاب.. رحلة يومية شاقة للطفل السوري خالد من الخيمة إلى المدرسة (فيديو)

يقطع الطفل السوري خالد مصعب الحسين (7 سنوات) الذي يعيش في مخيمات الشمال السوري، طرقا وعرة، للوصول إلى مدرسته في مخيم قسطون، ليتعلم.

ويمشي خالد يوميا مسافة تبلغ نحو كيلومتر وسط طريق جبلي حاملًا حقيبته على ظهره للالتحاق بالمدرسة التي يتلقى فيها العلم مع تلاميذ آخرين.

ومن حجر إلى صخرة يشق الصغير خالد طريقه صوب مدرسة (آمال الشام) حيث يلتقي مع زملائه في المدرسة ليصطفوا في الطابور وهم ينشدون نشيد الصباح.

وسرعان ما يدلف خالد إلى الفصل بعد الطابور الصباحي، ويظهر مع زملائه الصغار وهم يجلسون على المقاعد، ثم يقوم عن مقعده ليكتب بعض الأعداد على السبورة أمام المعلمة.

يقبل الشتاء من جديد على أبو محمود وحاله كحال أكثر من 1.5 مليون مهجر قسراً يعيشون في مخيمات شمال غربي #سوريا، يجهز خيمته لتكون أكثر مقاومةً للأمطار والرياح من خلال تدعيمها بالقصب، خوفاً من تكرار مأساة الشتاء الماضي.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/w6cvrhObjq — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 2, 2022

وكشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) العالم الماضي، أن أكثر من 2.4 مليون طفل سوري غير ملتحقين بالمدرسة، منهم نحو 40% من الفتيات.

وقال “مع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، ما زال الأطفال يدفعون الثمن حيث يعاني جهاز التعليم في سوريا من الإجهاد الكبير ونقص التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة ومتساوية ومستدامة لملايين الأطفال”.