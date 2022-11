الأطفال والمسنّون معرضون للإصابة بأعراض شديدة.. الولايات المتحدة تشهد انتشار 3 فيروسات

تشهد الولايات المتحدة انتشار 3 فيروسات تنفسية، هي الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي. ويضع تفشي هذه الأمراض بشكل متزامن ضغوطا على المستشفيات، بحسب خبراء.

وقال مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي أمس الجمعة إن الكثير من الأطفال يتعرضون الآن لبعض فيروسات الجهاز التنفسي لأول مرة، لأنهم تجنبوها أثناء الوباء، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مثل الكمامات والإغلاق وغيرها.

Today, CDC #FluView reports 19 states have “high” or “very high” levels of influenza-like illness. Laboratory data indicate this is caused by co-circulation of respiratory viruses, including rising levels of flu. Read the full report here: https://t.co/upgRKTHXEi pic.twitter.com/qP7MGKnduU

وقد لوحظت هذه الظاهرة أيضا في دول أخرى من بينها فرنسا التي تشهد تفشيا واسعا لالتهاب القصيبات، والسبب الأكثر شيوعا لالتهاب القصيبات هو عدوى الفيروس المخلوي التنفسي.

ويمكن أن تكون الأعراض متشابهة بين الأمراض، ورغم تعافي معظم المرضى في غضون أسبوع أو أسبوعين، فإن الأطفال الصغار والمسنّين معرضون لخطر الإصابة بأعراض شديدة.

#Parents: This time of year brings more respiratory viruses like respiratory syncytial virus #RSV, which can be very serious for infants & young children w/ certain medical conditions or a weakened immune system. More about symptoms & how to prevent RSV: https://t.co/Ul14lXgiu1 pic.twitter.com/hNy8xwhUER

