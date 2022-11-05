الأطفال والمسنّون معرضون للإصابة بأعراض شديدة.. الولايات المتحدة تشهد انتشار 3 فيروسات

تشهد الولايات المتحدة انتشار 3 فيروسات تنفسية، هي الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي. ويضع تفشي هذه الأمراض بشكل متزامن ضغوطا على المستشفيات، بحسب خبراء.

وقال مدير المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي أمس الجمعة إن الكثير من الأطفال يتعرضون الآن لبعض فيروسات الجهاز التنفسي لأول مرة، لأنهم تجنبوها أثناء الوباء، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مثل الكمامات والإغلاق وغيرها.

Today, CDC #FluView reports 19 states have “high” or “very high” levels of influenza-like illness. Laboratory data indicate this is caused by co-circulation of respiratory viruses, including rising levels of flu. Read the full report here: https://t.co/upgRKTHXEi pic.twitter.com/qP7MGKnduU — CDC Flu (@CDCFlu) November 4, 2022

وقد لوحظت هذه الظاهرة أيضا في دول أخرى من بينها فرنسا التي تشهد تفشيا واسعا لالتهاب القصيبات، والسبب الأكثر شيوعا لالتهاب القصيبات هو عدوى الفيروس المخلوي التنفسي.

ويمكن أن تكون الأعراض متشابهة بين الأمراض، ورغم تعافي معظم المرضى في غضون أسبوع أو أسبوعين، فإن الأطفال الصغار والمسنّين معرضون لخطر الإصابة بأعراض شديدة.

#Parents: This time of year brings more respiratory viruses like respiratory syncytial virus #RSV, which can be very serious for infants & young children w/ certain medical conditions or a weakened immune system. More about symptoms & how to prevent RSV: https://t.co/Ul14lXgiu1 pic.twitter.com/hNy8xwhUER — CDC (@CDCgov) November 4, 2022

أعلى معدل منذ 10 سنوات

وكشف المسؤول الصحي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي أن نظام مراقبة الأعراض الشبيهة بالزكام (الحمى والتهاب الحلق ونحوهما) في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية يسجل نشاطًا مرتفعًا.

وقال إن البلاد تشهد أعلى معدل لدخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا منذ عقد، موضحا تسجيل وفاة طفلين حتى الآن.

وشدد على أنه إذا عانى الطفل من صعوبة في التنفس أو آلام في العضلات أو من الجفاف (جفاف الشفاه مثلا) فمن المهم عرضه على طبيب.

ويقول الخبراء إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان فيروس الإنفلونزا المنتشر هذا العام يسبب أعراضا أكثر خطورة للمرض، لكن موسم المرض بدأ مبكرا.

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الولايات المتحدة تسجل أسبوعيا أكثر من 270 ألف إصابة بفيروس كورونا.

حققت السياحة العلاجية نموًا كبيرًا في دولة #قطر خلال الأعوام الأخيرة وارتفعت إيراداتها، وخاصة في مدينة #لوسيل التي صارت جاذبة لاستثمارات كبيرة في مجال الرعاية الصحية.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التاليhttps://t.co/paKppUiNjV#طب #صحة#مع_الحكيم pic.twitter.com/8Q4TfGkmd7 — مع الحكيم (@m3alhakim) October 28, 2022

ضغط على المستشفيات

وفي السياق قالت مسؤولة من وزارة الصحة الأمريكية إن الضغط على المستشفيات أقوى حاليا في الولايات الشمالية الشرقية وفي ولاية واشنطن شمال غرب البلاد.

وأكد المسؤولان الصحيان، وجود لقاحات لاثنين من الفيروسات الثلاثة المعنية. وقال المسؤول الصحي الأمريكي إن “التطعيم أفضل دفاع للوقاية من الإنفلونزا وكوفيد-19”.

ولا يوجد حتى الآن لقاح ضد “الفيروس المخلوي التنفسي”، لكن مجموعة فايزر الأمريكية أعلنت هذا الأسبوع نتائج إيجابية لتجربة سريرية قد تفضي لتطوير لقاح في السنوات القادمة.