الآلاف يتظاهرون في مالي احتجاجا على تصريحات مسيئة للإسلام (فيديو)

شارك الآلاف في مظاهرة احتجاج أمس الجمعة في عاصمة مالي (باماكو) بعد بثّ شريط فيديو يحتوي على عبارات وأعمال تجديف ضدّ القرآن والإسلام.

ونُظّمت المظاهرة بمبادرة من المجلس الإسلامي الأعلى في مالي في أحد الشوارع الرئيسة وسط العاصمة.

وقال الإمام (عبد الله فاديغا) وسط حشد من المتظاهرين، إنّ “ما حدث لا يُغتفر، يجب اعتقال مُطلِق التصريحات التجديفيّة ومحاكمته”.

وقدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بالآلاف، لكنّ المنظّمين قالوا إنّ أكثر من مليون كانوا حاضرين في تلك المظاهرة، وأظهرت فيديوهات وصور حشودا كبيرة في الشارع.

وقالت إحدى المشاركات وتبلغ نحو 40 عاما وتعمل مُدرّسة في مدرسة قرآنيّة “نريد حوارًا بين الأديان، وأن يحترم كلّ شخص دين الآخر”.

وعلى اللافتات التي حملها المتظاهرون، كُتبت عبارات “لا للتجديف” “لا مزيد من التهجّم على الإسلام والنبي محمد”.

وقال الإمام عبد الله فاديغا إنّ ما حدث لا يُغتفر ويجب اعتقال هذا الشخص ومحاكمته، كما فتح المدعي العام تحقيقًا في الحادثة، لكن المتهم لا يزال طليقًا.#مالي pic.twitter.com/GZCw9CsmGn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 5, 2022

كما حملت لافتات تحمل عبارات “فداك يا رسول الله” و”الله غايتنا والقرآن دستورنا ومحمد رسولنا”، في وقت علت الهتافات المنددة من الحشود.

وفي السياق قال مكتب المدّعي العام في باماكو، إنّ 6، بينهم كاتب، وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي على خلفيّة “إهانة ذات طابع ديني من شأنها التسبّب بالإخلال بالنظام العام”.

وقال المدّعي العام في بيان إنّ هذه الاعتقالات تأتي في أعقاب بثّ فيديو على مواقع التواصل “يُظهر رجلا يُدلي بتصريحات مُهينة تجاه المسلمين ويُقدم على تصرّفات مسيئة للقرآن والنبي محمد والإسلام”.

وفُتح تحقيق في الحادث، ولا يزال الرجل الذي أدلى بتلك التصريحات المسيئة طليقًا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في النيابة، أنّ الستّة الذين صدر بحقّهم أمر اعتقال الخميس متّهمون بالتواطؤ، لا سيّما لأنّهم رفضوا إخبار السلطات بمكان وجود المتهم المختبئ.