أنقرة: واشنطن قد توافق على بيع طائرات إف-16 خلال شهرين

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي- تسير على ما يرام، وقد تكتمل في غضون شهرين.

وكانت تركيا قدمت طلبا إلى الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021 لشراء 40 مقاتلة إف-16 تصنعها شركة لوكهيد مارتن، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية، وذلك لتحديث قوتها الجوية بعد فشل شراء طائرات إف-35 الأمريكية.

ونقلت محطة (سي إن إن ترك) عن كالن قوله في مقابلة مساء أمس الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهودا صادقة بشأن هذه القضية.

ونقلت المحطة عن كالن قوله “ليس من السهل إعطاء توقعات واضحة لكن يبدو أن هناك احتمالا كبيرا لاستكمال العملية في الشهر أو الشهرين المقبلين”.

وأضاف “عندما يحدث هذا ستحل مشكلة إف-16، كلا من مسألة التحديث وشراء طائرات جديدة”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في سبتمبر/أيلول، إنه تلقى ردودا إيجابية من عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي التقاهما في نيويورك بشأن دعمهما المحتمل للبيع.

وساد الفتور تجاه تركيا في الكونغرس الأمريكي خلال السنوات الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أمريكية واستبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.