غارات إسرائيلية على مواقع في قطاع غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالطيران الحربي موقعا للمقاومة وسط قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن القصف تسبب في تحطم نوافذ منازل عدة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال جيش الاحتلال في بيان “هاجمت طائرات مقاتلة الليلة موقعا عسكريا تحت الأرض في وسط قطاع غزة يستخدم كمجمع لتطوير وإنتاج الصواريخ”.





وادعى بيان الجيش أن الهجوم جاء ردًّا على عمليات إطلاق من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق من مساء الخميس.

وكان الاحتلال قد أعلن اعتراض منظومة القبة الحديدية صاروخا أطلق من غزة، ورصد محاولة إطلاق 3 قذائف صاروخية أخرى سقطت داخل القطاع.

فيديو يظهر القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف موقعا للمقاومة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة pic.twitter.com/w2SO9F8WgW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2022

من جانبها، قالت قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، إن هذه أول مرة يُطلق فيها صاروخ من غزة، منذ نحو 3 أشهر.

ووفق القناة، يُعتقد أن إطلاق الصاروخ يأتي ردًّا على اغتيال الاحتلال للناشط في حركة الجهاد الإسلامي فاروق سلامة، بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

صور للغارات الجوية التي شنتها طائرات الاحتلال على موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة pic.twitter.com/NsdYOXFaHh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2022

استشهاد 4 فلسطينيين

وواصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها في حق الفلسطينيين حيث استشهد أمس الخميس 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب عدد آخر برصاص الاحتلال في جنين والقدس، واعتقل 21 فلسطينيا، وواصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى.

واستشهد داود محمود خليل ريان (42 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، في بلدة “بيت دقو” شمال غربي القدس، وكان قد أصيب فجرا برصاصة في القلب عند اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

📷 صور صفا| جنازة الشهيد محمد سامر خلوف في برقين بحنين pic.twitter.com/jhJKahOJxn — وكالة صفا (@SafaPs) November 3, 2022

كما استشهد الشاب عامر حسام بدر حلبية (20 عاما) من بلدة أبوديس، برصاص قوات الاحتلال، في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وفي جنين، استشهد الشاب فاروق جميل حسن سلامة (28 عاما) والفتى محمد سامر محمد خلوف (14 عاما) من بلدة برقين غرب جنين، وأصيب 4 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة ومخيمها.