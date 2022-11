أجواء متوترة بين البلدين.. أذربيجان تجري مناورات عسكرية على الحدود مع إيران (فيديو)

أجرت قوات أذربيجانية، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية قرب الحدود مع إيران، في وقت تستمر فيه التدريبات العسكرية على جانبَي الحدود بين إيران وأذربيجان وتزداد “الحرب الكلامية” بين البلدين.

من جانبها أجرت إيران مناورات عسكرية منتصف الشهر الماضي، إذ أطلق الحرس الثوري مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول حدود البلاد مع أذربيجان، بمشاركة مختلف الأسلحة.

An inspection of #units and #formations by the #DefenseMinistry's leadership continues.

— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 4, 2022