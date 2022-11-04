أجواء متوترة بين البلدين.. أذربيجان تجري مناورات عسكرية على الحدود مع إيران (فيديو)

أجرت قوات أذربيجانية، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية قرب الحدود مع إيران، في وقت تستمر فيه التدريبات العسكرية على جانبَي الحدود بين إيران وأذربيجان وتزداد “الحرب الكلامية” بين البلدين.

من جانبها أجرت إيران مناورات عسكرية منتصف الشهر الماضي، إذ أطلق الحرس الثوري مناورات عسكرية واسعة النطاق على طول حدود البلاد مع أذربيجان، بمشاركة مختلف الأسلحة.

قوات خاصة

وأطلقت القوات الخاصة في الجيش الأذربيجاني، يوم الأربعاء، مناورات عسكرية على الحدود مع إيران. وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قيادة القوات الخاصة أطلقت مناورات يديرها قائد هذه القوات.

وقال البيان في هذا الصدد إنه تم إرسال وحدات عسكرية إلى مناطق قريبة من الحدود الجنوبية للبلاد، مع إبلاغها أوامر بالتأهب.

وأوضح البيان أن المناورات تُجرى بالتنسيق مع القوات الجوية ووحدات المدفعية والصواريخ، مشيرا إلى أن وحدات القوات الخاصة المشاركة في المناورات ستنفذ “سلسلة مهام”، من دون ذكر تفاصيل أكثر.

“تجسس لصالح إيران”

من جانبه قال جهاز أمن الدولة في أذربيجان إنه ألقى القبض على 19 مواطنا اتهمهم بتلقي التدريب والتمويل من إيران للتجسس لصالح أجهزتها الاستخبارية.

وقال جهاز أمن الدولة الأذربيجاني (دي تي إكس) في بيان يوم الثلاثاء، إن إيران أرسلت المجموعة إلى سوريا للتدريب وكان لديها مخطط للعمل ضد المصالح الوطنية الأذربيجانية.

وجاء في البيان، أنه جرت مصادرة كتب ومواد فيديو محظورة تروج للتطرف الديني كانت لدى أعضاء المجموعة، ولم تعلق السفارة الإيرانية في باكو على الخبر.