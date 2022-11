البنتاغون: الترسانة النووية للصين ستزداد بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول 2035

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في تقرير نُشر يوم الثلاثاء، إن حجم الترسانة النووية الصينية سيزداد بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2035، لتبلغ 1500 رأس نووي، مشددا على أن بيجين تواصل عملها بجدية لتعزيز قدرات سلاحها الجوي.

وتعتبر واشنطن بيجين أكبر تحد عسكري لها، ويشير التقرير السنوي عن الجيش الصيني إلى تقدّم للقوات الصينية على الصعيدين النووي والتقليدي.

وجاء في التقرير “وزارة الدفاع تعتبر أن المخزون الصيني من الرؤوس النووية تخطى 400”.

وتابع التقرير “إذا استمرت الصين في زيادة مخزونها النووي بهذه الوتيرة سيبلغ مخزونها على الأرجح نحو 1500 رأس نووي بحلول عام 2035”.

والثلاثاء، حذّر المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر من أن تعزيز الترسانة النووية الصينية يمكن أن يشكل مصدرا لانعدام الاستقرار.

The Nat'l Defense Strategy is clear about what our pacing challenge is & this year’s China Military Power Report – out today – shows why. This authoritative assessment charts the current course of the PRC’s military & security strategy. https://t.co/E4saEWFl0F

— Colin Kahl (@DOD_Policy) November 29, 2022