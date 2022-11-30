ألمانيا: هجمات روسيا على البنية التحتية لأوكرانيا ترقى إلى “جرائم حرب”

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، يوم الثلاثاء، إن الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء والتدفئة في أوكرانيا ترقى إلى جرائم حرب.

وقال بوشمان للصحفيين بعد اجتماع لوزراء العدل بدول مجموعة السبع في برلين، إن روسيا تحاول استخدام الشتاء سلاح حرب ضد الأوكرانيين.

وأضاف “جميعنا متفقون على أنه يتم ارتكاب جرائم حرب شنيعة في أوكرانيا، والمجتمع الدولي يدين بأشد العبارات الممكنة هذه الحرب والطريقة التي تدار بها”.

واتهم بوشمان روسيا بمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بشكل متعمد ومنهجي وتدمير أنظمة التدفئة والكهرباء، وترك الناس في وضع يائس وسط درجات حرارة متجمدة.

وشدد على أن هذا العمل العسكري ضد السكان المدنيين شنيع، ومدان بأشد العبارات الممكنة.

وقال بوشمان إن وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا والمدعي العام الأوكراني أندري كوستين حضرا أيضا اجتماعات مجموعة السبع، حيث ناقشا مع زملائهما سبل تحسين التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا وتقديم مجرمي الحرب للعدالة.

وأكد بيان مشترك لوزراء العدل صدر عقب الاجتماع أن دول مجموعة السبع ستدعم السلطات القضائية الأوكرانية، وتتخذ الخطوات اللازمة لمحاكمة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال الوزراء في البيان إن الملاحقة الجنائية للجرائم الدولية الأساسية على رأس أولوياتنا، مضيفين أنهم سيعززون التعاون لتحسين تنسيق هذه التحقيقات.

مزيد من الأسلحة

من جهتها، دعت أوكرانيا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) المجتمعة في بوخارست إلى تسريع تزويدها بالأسلحة والمعدات الكهربائية، لمساعدة البلاد التي دمرتها الصواريخ الروسية في حرب امتدت أكثر من 9 أشهر.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قبل وقت قليل من بدء لقاء مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ “في المرة السابقة، قلت ثلاث كلمات: أسلحة، أسلحة، أسلحة. هذه المرة لدي ثلاث كلمات أخرى: أسرَع، أسرَع، أسرَع”.

أما عن الحاجات الأوكرانية الأكثر إلحاحا، فقد أشار كوليبا إلى أنها مولّدات وصواريخ باتريوت للدفاع الجوي.

وكان ستولتنبرغ قد صرّح، في وقت سابق يوم الثلاثاء، أثناء استضافته الاجتماع الذي يستمر يومين لوزراء خارجية الناتو، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استخدام الشتاء “سلاح حرب” ضد أوكرانيا مع “هجمات متعمدة” على المنشآت المدنية لحرمان البلاد من التدفئة والكهرباء والماء.

وأضاف أن هدف الكرملين هو “إلحاق أكبر قدر ممكن من المعاناة بالمدنيين الأوكرانيين لمحاولة كسر صمودهم ووحدتهم في مكافحة الغزو الروسي”.