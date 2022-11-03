“شتاء النازحين”.. كاميرا الجزيرة مباشر ترصد الأوضاع في أحد المخيمات العشوائية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر في اليوم الثالث من تغطيتها “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا”، الأوضاع في أحد المخيمات العشوائية على الحدود التركية السورية.

والتقت كاميرا المباشر امرأة ضريرة وتعاني من مرض تسبب في تورم عينيها، وقال أحد السكان إنها تحتاج إلى عملية جراحية.

وكشف أحد السكان أن المنطقة التي يوجد بها المخيم تفتقر إلى وسائل المواصلات، مشيرا إلى أن المرأة الضريرة تعاني من مرض في عينيها يحتاج إلى عملية جراحية، لكن لا توجد وسيلة نقل تتيح توصيلها إلى المستشفى للعلاج.

يملأ "عمر" وأخوته أكياس من الرمل والتراب ليضعوها على سطح خيمتهم الطينية في مخيم بيتا غربي #إدلب كي لا يطير في فصل الشتاء، بدأت معاناتهم منذ تهجيرهم قسراً من دير الزور وأضحت أحلامهم حقوقاً في ظل تغريبة لم تنته.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/17c6Ais9hf — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) November 3, 2022

مخاوف من موسم الأمطار

وتبدو مشكلة المخيم الموجود في هذه المنطقة، كبيرة؛ إذ إنه يقع في منطقة منخفضة تجعل تسرّب مياه الأمطار إلى الخيم في موسم الشتاء أمرا حتميا، وهو ما يهدد المخيم بالغرق.

وفي هذا الصدد دقت المنظمات ناقوس الخطر وقالت إن المخيمات في المناطق المنخفضة عرضة للغرق، ونادت بضرورة نقلها إلى أماكن أكثر أمانا وتوفير وسائل التدفئة للسكان مع قدوم موسم الشتاء البارد والأمطار.

وأطلقت الجزيرة مباشر تغطية خاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاء قارسا”، تأتي في ظل شح الوقود وارتفاع الأسعار وازدياد المخاوف من تكرار سيناريو الشتاء الماضي.

وتوقع المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الشتاء القادم سيكون من أصعب المواسم على النازحين السوريين، مشددا على أن الحاجة ماسّة لنحو 200 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.