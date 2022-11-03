تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 3 نوفمبر/تشرين الثاني

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

لقاء وزيري الخارجية الأردني والروسي

مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية الأردني والروسي بعد لقاء محوره بحث الملف السوري.

عمان – 11.00 بتوقيت مكة المكرمة

حماية الإعلام لحماية الديمقراطية

مؤتمر لوزارة الخارجية النمساوية بالتعاون مع الأمم المتحدة لمناقشة ملف سلامة الصحفيين

فيينا – 11.00 بتوقيت مكة المكرمة

احتفالية ينظمها ملتقى خنساوات فلسطين لتكريم أمهات الشهداء في الضفة وغزة.

غزة – 11.30 بتوقيت مكة المكرمة

الدبيبة وتطورات الأوضاع في ليبيا

تصريحات صحفية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة عقب اجتماعه بمجلس الوزراء.

طرابلس – 12.00 بتوقيت مكة المكرمة

معرض “فلسطين وعد السماء”

معرض لوحات فنية بالذكرى 105 لوعد بلفور في حاضنة أعمال مؤسسة أحباء ماليزيا

غزة – 12.00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لتحالف سياسي جديد

الحرية والتغيير التوافق الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي والمبادرة السودانية تعلن تكوين تحالفا جديدا.

الخرطوم – 13.30 بتوقيت مكة المكرمة

مستجدات الاستعداد لمونديال قطر

مؤتمر صحفي للجنة العليا للمشاريع والإرث لعرض مستجدات الاستعداد لاستضافة مونديال قطر.

الدوحة – 14.00 بتوقيت مكة المكرمة

اعتصام لبناني تضامنا مع فلسطين

قوى لبنانية تنظم اعتصاما تضامنيا مع الشعب الفلسطيني أمام مقر الأمم المتحدة.

بيروت – 15.00 بتوقيت مكة المكرمة

نتائج تحقيقات غير رسمية حول مقتل شيرين أبو عاقلة

مؤتمر صحفي لعرض نتائج التحقيق المشترك لمؤسسة الحق ومنظمة Forensic Architecture حول مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة

رام الله – 15.15 بتوقيت مكة المكرمة

دعوات للتظاهر في السودان

مظاهرات في عدد من أحياء العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين

الخرطوم – 16.00 بتوقيت مكة المكرمة

اثنا عشر شتاءً قارسا

جولة لرصد أوضاع النازحين على الحدود السورية التركية واستعدادات المخيمات لفصل الشتاء

الحدود السورية التركية – 17.00 بتوقيت مكة المكرمة

تطورات الأوضاع في كوريا الجنوبية

مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الدفاع الأمريكي والكوري الجنوبي حول مستجدات الأوضاع في كوريا الجنوبية

واشنطن – 19.15 بتوقيت مكة المكرمة

أمين حلف الناتو يزور تركيا

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو وأمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ

إسطنبول – 19.30 بتوقيت مكة المكرمة

مسار انتخابات البرلمان التونسي

تنظم الهيئة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا حول تقدم مسار الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.

تونس – 20.00 بتوقيت مكة المكرمة