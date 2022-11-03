الأخبار

برصاص حي في القلب..استشهاد فلسطيني في بلدة شمال غرب القدس(فيديو)

الشهيد الفلسطيني داوود محمود خليل ريان-42 عاماً(مواقع التواصل)
3/11/2022-|آخر تحديث: 3/11/202211:29 AM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفلسطيني داود محمود خليل ريان (42 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة “بيت دقو” شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الخميس “استشهاد المواطن داود محمود خليل ريان 42 عاماً، برصاص الاحتلال الحي في القلب، في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس”.

وكان الشهيد ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة.

وداود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد أمس الأربعاء الفلسطيني (حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً) برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة بيت دقو، وتفتيش منزل فلسطيني نفذ عملية دهس الأربعاء أصيب خلالها جندي إسرائيلي غربي رام الله.

واستخدم جيش الاحتلال في عملية الاقتحام، الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلك في ظل تجدد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي منذ أبريل /نيسان أكثر من 2000 غارة واقتحام في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وتركزت عمليات الجيش الاسرائيلي في منطقتي جنين ونابلس، وخلفت المداهمات والاشتباكات أكثر من 120 شهيدا في الجانب الفلسطيني وهي أكبر حصيلة خلال 7 سنوات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية