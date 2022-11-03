برصاص حي في القلب..استشهاد فلسطيني في بلدة شمال غرب القدس(فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الفلسطيني داود محمود خليل ريان (42 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة “بيت دقو” شمال غرب القدس المحتلة.

وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم الخميس “استشهاد المواطن داود محمود خليل ريان 42 عاماً، برصاص الاحتلال الحي في القلب، في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس”.

وكان الشهيد ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها البلدة.

ساحة حرب .. هكذا بدت شوارع بلدة بيت دقو شمال غرب القدس بعد ليلة شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الشاب داوود ريان pic.twitter.com/YVkYPg93A1 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

تغطية صحفية : "الأهالي يهتفون حاملين المقدسي داود ريان على الأكتاف صباح اليوم أمام مستشفى رام الله" pic.twitter.com/O8FjE9HJ4k — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

وداود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد أمس الأربعاء الفلسطيني (حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً) برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.

صورة الشاب داوود ريان الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس فجر اليوم pic.twitter.com/xhSu7LVzP8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام بلدة بيت دقو، وتفتيش منزل فلسطيني نفذ عملية دهس الأربعاء أصيب خلالها جندي إسرائيلي غربي رام الله.

أبناء بلدة بيت دقو شمال غرب القدس يلقون نظرة الوداع على الشهيد داوود ريان في مستشفى رام الله، والذي ارتقى برصاص الاحتلال إثر المواجهات العنيفة التي اندلعت في البلدة الليلة الماضية

يذكر أنه الشهيد الثاني في البلدة خلال 24 ساعة pic.twitter.com/YzKPAqI0kx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

واستخدم جيش الاحتلال في عملية الاقتحام، الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلك في ظل تجدد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي منذ أبريل /نيسان أكثر من 2000 غارة واقتحام في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ارتقى الشهيد في ساحة بيته .. المقدسي مصطفى منصور يتحدث عن تفاصيل استشهاد داوود ريان في بلدة بيت دقو فجر اليوم pic.twitter.com/jVVhW7Bju8 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

وتركزت عمليات الجيش الاسرائيلي في منطقتي جنين ونابلس، وخلفت المداهمات والاشتباكات أكثر من 120 شهيدا في الجانب الفلسطيني وهي أكبر حصيلة خلال 7 سنوات.