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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس

قوات الاحتلال تغلق أبواب المسجد الأقصى بعد استشهاد شاب بزعم تنفيذ عملية طعن (موافع التواصل)
3/11/2022-|آخر تحديث: 3/11/202212:11 PM (مكة المكرمة)

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابا مقدسيا، لم تعرف هويته، بعد اشتهد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من باب المجلس المؤدي إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وعلى الفور، أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى ومنعت الوصول إليه، بينما قال شهود عيان إن قوات احتلال أطلقت النار على الشاب وتركته ملقى على الأرض وأحاطت به في طريق الواد بالقرب من باب المجلس المؤدي للأقصى.

وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في أول الأمر أن اثنين من أفراد الشرطة أصيبوا في عملية الطعن المزعومة، إلا أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قالت إن عدد المصابين ارتفع إلى 3 أشخاص.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت على الفور أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول أو الخروج منه.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل