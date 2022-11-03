استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى تنفيذه عملية طعن في القدس

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابا مقدسيا، لم تعرف هويته، بعد اشتهد برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالقرب من باب المجلس المؤدي إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وعلى الفور، أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى ومنعت الوصول إليه، بينما قال شهود عيان إن قوات احتلال أطلقت النار على الشاب وتركته ملقى على الأرض وأحاطت به في طريق الواد بالقرب من باب المجلس المؤدي للأقصى.

تغطية صحفية : "لحظة نقل قوات الاحتلال الشاب المصاب في البلدة القديمة بزعم تنفيذه عمـ.ـلية طعن" pic.twitter.com/J3GkkZmklL — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 3, 2022

وذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في أول الأمر أن اثنين من أفراد الشرطة أصيبوا في عملية الطعن المزعومة، إلا أن هيئة الإسعاف الإسرائيلية قالت إن عدد المصابين ارتفع إلى 3 أشخاص.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت على الفور أبواب المسجد الأقصى ومنعت الدخول أو الخروج منه.