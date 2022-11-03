إصابة رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان بإطلاق نار على موكبه

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران في ساقه، بإطلاق نار على موكبه في شرق البلاد اليوم الخميس، بحسب ما قال أحد مساعديه.

وقال مراسل الجزيرة، إن رئيس الحكومة الباكستانية المقال عمران خان نجا من محاولة اغتيال في مدينة وزير آباد بالبنجاب، وإن 3 من مرافقيه أصيبوا بجروح طفيفة بينهم الناطق باسم حزبه فيصل جاويد.

ونقلت رويترز عن أحد مساعدي خان قوله إن رجلا فتح النار من سلاح آلي فأصيب عدة أشخاص بينهم عمران خان، مضيفا أنه نُقل إلى المستشفى.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف محاولة اغتيال خان، وطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.

وفي 11 من أبريل/نيسان الماضي، انتخب البرلمان الباكستاني شهباز شريف -زعيم المعارضة السابق- رئيسًا للوزراء خلفًا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت على حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزبه من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.

وانتُخب عمران خان عام 2018 مستفيدا من نفور الناخبين من “حزب الشعب الباكستاني” و”حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية” المؤسَّسَيْن على سلالات عائلية كبيرة هيمنت على الحياة السياسية الوطنية لعقود.