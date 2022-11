“مونا لوا”.. أكبر بركان نشط في العالم يثور للمرة الأولى منذ نحو 40 عاما (شاهد)

شهدت جزيرة هاواي الأمريكية، الاثنين، ثورانًا هو الأول منذ نحو 40 عامًا لـ”مونا لوا” (Mauna Loa) أكبر بركان نشط في العالم، وقد قذف الرماد من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة.

وبدأ ثوران مونا لوا -ويعني “الجبل الطويل”- ليل الأحد عند الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي (09.30 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وفق تحذير أصدره المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي.

These photographs were taken by Ken Hon, Scientist in Charge of HVO from Waikoloa at about 1:27am. #MaunaLoa #MaunaLoaErupts

Lava is still erupting from the summit & is overflowing from the caldera. No threats to populated areas currently. https://t.co/yLBkg85jMa pic.twitter.com/vhScY3WGjR

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022