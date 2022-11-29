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“مونا لوا”.. أكبر بركان نشط في العالم يثور للمرة الأولى منذ نحو 40 عاما (شاهد)

29/11/2022-|آخر تحديث: 29/11/202201:41 AM (مكة المكرمة)

شهدت جزيرة هاواي الأمريكية، الاثنين، ثورانًا هو الأول منذ نحو 40 عامًا لـ”مونا لوا” (Mauna Loa) أكبر بركان نشط في العالم، وقد قذف الرماد من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة.

وبدأ ثوران مونا لوا -ويعني “الجبل الطويل”- ليل الأحد عند الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي (09.30 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وفق تحذير أصدره المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي.

وأوضح المعهد أن البركان “ما زال يقذف الحمم من فوهته”، لكنه أشار إلى أن الأمر “لا يشكل في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة”. ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء، لكنها أغلقت بعض الطرق احترازيًّا.

وأشار المعهد إلى “عدم وجود أي مؤشر يدل على تقدّم الثوران نحو منطقة الصدع” بما يتيح للصهارة التقدّم بشكل أسهل تحت الأرض.

وكان المعهد قد نبّه في أول تحذير أصدره الأحد إلى أن المراحل الأولى لثوران مونا لوا يمكن أن تتطور سريعًا، وأن مواقع تدفق الحمم البركانية وتقدّمها يمكن أن تتغير أيضًا سريعًا.

وحذّرت الأرصاد الجوية الأمريكية من تكدس رماد بركاني وبقايا حول البركان، ومن شأن هذا الأمر أن يسبب صعوبات تنفسية للسكان أو أن يتسبب في اضطرابات على صعيد تشغيل المحركات أو الأنظمة الإلكترونية.

ويبلغ ارتفاع مونا لوا 4169 مترًا، ويقع في هاواي الجزيرة الكبرى في الأرخبيل بالمحيط الهادئ، وهو أكبر البراكين الخمسة الموجودة في هاواي.

وسبق أن ثار البركان 33 مرة منذ عام 1843، وكان ثورانه المرة الأخيرة في عام 1984 واستمر 22 يومًا.

وعلى تويتر، شدّد عالم البراكين روبن جورج آندروز “علينا جميعًا أن نراقب ما يحصل لأنه (البركان) جبل خطير لم يثر منذ عام 1984، وهي أطول فترة خمود في تاريخه”.

وفي دراسة نُشرت بتاريخ 10 مايو/أيار 2021 في دورية ساينتفك ريبورتس Scientific Reports، حذّر باحثون من جامعة ميامي في فلوريدا بالولايات المتحدة من انفجار وشيك للبركان الذي يُعَد الأكبر في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات