“مونا لوا”.. أكبر بركان نشط في العالم يثور للمرة الأولى منذ نحو 40 عاما (شاهد)

شهدت جزيرة هاواي الأمريكية، الاثنين، ثورانًا هو الأول منذ نحو 40 عامًا لـ”مونا لوا” (Mauna Loa) أكبر بركان نشط في العالم، وقد قذف الرماد من دون أن يشكل إلى الآن أي تهديد لسكان المناطق المحيطة.

وبدأ ثوران مونا لوا -ويعني “الجبل الطويل”- ليل الأحد عند الساعة 23.30 بالتوقيت المحلي (09.30 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وفق تحذير أصدره المعهد الجيوفيزيائي الأمريكي.

These photographs were taken by Ken Hon, Scientist in Charge of HVO from Waikoloa at about 1:27am. #MaunaLoa #MaunaLoaErupts Lava is still erupting from the summit & is overflowing from the caldera. No threats to populated areas currently. https://t.co/yLBkg85jMa pic.twitter.com/vhScY3WGjR — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

وأوضح المعهد أن البركان “ما زال يقذف الحمم من فوهته”، لكنه أشار إلى أن الأمر “لا يشكل في الوقت الراهن أي تهديد للمناطق المأهولة”. ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء، لكنها أغلقت بعض الطرق احترازيًّا.

وأشار المعهد إلى “عدم وجود أي مؤشر يدل على تقدّم الثوران نحو منطقة الصدع” بما يتيح للصهارة التقدّم بشكل أسهل تحت الأرض.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST. Webcams for the volcano can be found at https://t.co/Vb49rS11OH. pic.twitter.com/BDNWWT3kjH — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

وكان المعهد قد نبّه في أول تحذير أصدره الأحد إلى أن المراحل الأولى لثوران مونا لوا يمكن أن تتطور سريعًا، وأن مواقع تدفق الحمم البركانية وتقدّمها يمكن أن تتغير أيضًا سريعًا.

وحذّرت الأرصاد الجوية الأمريكية من تكدس رماد بركاني وبقايا حول البركان، ومن شأن هذا الأمر أن يسبب صعوبات تنفسية للسكان أو أن يتسبب في اضطرابات على صعيد تشغيل المحركات أو الأنظمة الإلكترونية.

Thanks @NOAASatellites for sharing this thermal and SO2 imagery! https://t.co/UUFVFuBsOf — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

ويبلغ ارتفاع مونا لوا 4169 مترًا، ويقع في هاواي الجزيرة الكبرى في الأرخبيل بالمحيط الهادئ، وهو أكبر البراكين الخمسة الموجودة في هاواي.

وسبق أن ثار البركان 33 مرة منذ عام 1843، وكان ثورانه المرة الأخيرة في عام 1984 واستمر 22 يومًا.

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

وعلى تويتر، شدّد عالم البراكين روبن جورج آندروز “علينا جميعًا أن نراقب ما يحصل لأنه (البركان) جبل خطير لم يثر منذ عام 1984، وهي أطول فترة خمود في تاريخه”.

وفي دراسة نُشرت بتاريخ 10 مايو/أيار 2021 في دورية ساينتفك ريبورتس Scientific Reports، حذّر باحثون من جامعة ميامي في فلوريدا بالولايات المتحدة من انفجار وشيك للبركان الذي يُعَد الأكبر في العالم.