شبيه نيمار في شوارع الدوحة يخدع شبكة فوكس نيوز الأمريكية (فيديو)

وقع حساب “فوكس سوكر” التابع للشبكة الأمريكية “فوكس نيوز” على تويتر، في خطأ محرج بعدما نشر فيديو قال إنه للاعب البرازيلي المصاب نيمار دي سليفا في شوارع الدوحة.

ونشر حساب الشبكة مقطع فيديو يظهر أفرادا يرتدون زي المنتخب البرازيلي ويلتقطون صورا مع من قالت “فوكس سوكر” إنه نجم باريس سان جيرمان، وكتبت “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”.

كان وصف الفيديو صحيحا، باستنثاء أن نيمار لم يكن الشخص الذي يسير في الشارع، بل كان شبيهه.

وبعد تعليقات على التسجيل من قبل المغردين، سارعت الشبكة بتحديث جديد، قالت فيه” تحديث وصلنا للتو: نيمار لديه شبيه مقنع جدًا”.

وأثار المقطع موجة من السخرية على حساب الشبكة الأمريكية، حيث رأى مغردون أن نيمار لا يمكنه أن يسير وحده أبدًا بهذا الشكل في شوارع الدوحة.

بينما تطرق آخرون إلى الخدعة التي تعرضت لها فوكس سوكر الأمريكية، بنشر معلومة غير دقيقة تخص لاعبا كبيرا مثل نيمار.

Fox soccer continues to make themselves look bad because that is not Neymar 💀😂 https://t.co/n6K5WmdM0N — Shaston (@ShastonC) November 27, 2022

وأصيب النجم البرازيلي نيمار في كاحله الأيمن خلال مباراة منتخبه مع نظيره الصربي والتي انتهت بفوز منتخب السيليساو بهدفين مقابل لاشيء.

وأعلن الطاقم الطبي للمنتخب البرازيلي أن نيمار سيغيب عن المباراة القادمة، فيما أفادت مصادر أخرى بغيابه حتى نهاية دور المجموعات.

وعانى نيمار من مشاكل في قدمه اليمنى وكاحله لعدة سنوات وبدا في حالة ذهول عندما غادر الملعب في وقت متأخر من مباراة الخميس الماضي.

This is hilarious how could this account think that’s Neymar. I don’t even watch soccer and I know this isn’t Neymar https://t.co/w4w2fFacxw — Mary Wu (@HouseOfWuReborn) November 27, 2022

Actually thought it was him 😂 https://t.co/n3eb5F9FCt — عبدالله (@AbMS19) November 27, 2022