دراسة: بريكست فاقم أزمة نقص الأطباء في بريطانيا

فاقم استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست) في عام 2016، أزمة القطاع الصحي في بريطانيا مع خسارته خدمات نحو 4000 طبيب من الاتحاد الأوربي في 4 تخصصات رئيسية، وفق دراسة نشرها مركز دراسات متخصص في قضايا الصحة.

ونشرت الدراسة التي أجريت بمبادرة من صحيفة الغارديان، في وقت تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) العديد من الصعوبات بعد سنوات من التقشف، إذ توجد قوائم انتظار قياسية في المستشفيات بسبب وباء كوفيد ولكن أيضًا بسبب نقص الأطباء والممرضين.

وكشف مركز (نافيلد تراست) أن 4 تخصصات هي التخدير وطب الأطفال وجراحة القلب والصدر والطب النفسي التي كان للأطباء الأوربيين حضور كبير فيها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي أصبحت اليوم تعاني خصاصًا كبيرًا.

واعتبرنافيلد تراست أن “الحملة ونتائج الاستفتاء الذي أجري عام 2016 بشأن مغادرة الاتحاد الأوربي هي السبب الواضح لهذا التغيير في تغيير اتجاه الأطباء”.

ويعود ذلك إلى عدم اليقين الذي ساد إثر بريكست بشأن القواعد الجديدة للتنقل، ثم تشديد قواعد منح التأشيرات، وأخيرًا “تدهور ظروف العمل” بشكل عام في النظام الصحي.

وأوضحت الدراسة أن هذه التخصصات الأربعة شهدت بطئا “في الزيادة الطواقم من الاتحاد الأوربي ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (النروج وأيسلندا وسويسرا وليختنشتاين)”.

وفي حال تواصلت الزيادة المسجلة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، كان سيبلغ عدد الأطباء من الاتحاد الأوربي ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية 41 ألفًا عام 2021، أي أكثر بـ 400 ألف طبيب من الأرقام المسجلة.

وأضاف التقرير أن النتائج المسجلة “تشير إلى أن الركود في تزايد عدد الأطباء من الاتحاد الأوربي في هذه التخصصات قد أدى إلى تفاقم النقص الحالي في المجالات التي تعجز فيها هيئة الخدمات الصحية الوطنية عن إيجاد العمالة الماهرة من الخارج”.