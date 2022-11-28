فلسطين حاضرة بقوة لدى جماهير المغرب في مونديال قطر (فيديو)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي احتفاءً واسعا بصور وفيديوهات لمشجعي المنتخب المغربي وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب “الثمامة” وخارجه، لإعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وذلك خلال مباراة منتخب المغرب مع نظيره البلجيكي.

وأشعل المشجعون المغاربة حماسة المدرجات بهتافاتهم، ورفع العديد منهم علم فلسطين خلال المباراة وفي الفعاليات المصاحبة لها، وارتدى آخرون قمصانًا طُبع عليها العلم الفلسطيني بالإضافة إلى الكوفية الفلسطينية.

ونال مقطع مصور تداولًا واسعا حين سأل صانع محتوى، مشجعا مغربيا عن سبب ارتدائه “شارة فلسطين” خلال حضوره مباراة المغرب وبلجيكا، فرد المشجع قائلا: “وهل تسأل مغربي عن فلسطين؟”، وتابع قائلا “وإن سألتني عن قلبي أقول فلسطين”.

وقال مغردون إن هذا الظهور القوي والإيجابي لفلسطين في مونديال قطر، يمثل مكسبا هاما للقضية الفلسطينية و”صفعة للاحتلال” وإبرازا للتضامن الشعبي العربي مع فلسطين.

من جانبهم، عبّر أطفال في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، عن فرحتهم العارمة بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في كأس العالم 2022 في قطر.

فرحة أطفال البلدة القديمة بالقدس بفوز المنتخب المغربي أمام نظيره البلجيكي في كأس العالم pic.twitter.com/X3yrkfo0zs — AlQastal القسطل (@AlQastalps) November 27, 2022

ووثق مقطع فيديو نشرته حسابات فلسطينية، هتافات الأطفال في القدس لحظة فوز المغرب بالمباراة، مرددين “المغرب بنحبك، يموت اللي ما بيحبك”.

كما هتف الأطفال والشبان في قاعة مشاهدة المباراة، بهتافات “الله، المغرب، القدس عربية”.

ونجح المغرب في اقتناص نقاط المباراة الثلاث أمس الأحد، بفوزه على بلجيكا بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بمونديال قطر 2022.

ومنذ انطلاق كأس العالم 2022 في قطر انتشرت مقاطع لمشجعين عرب، على منصات التواصل خلال الأيام الماضية تؤكد رفضهم التعامل مع الإعلام الإسرائيلي، أو أي وسيلة تبث من إسرائيل، تعبيرًا منهم عن رفض التطبيع والتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.