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انهيار أرضي يودي بحياة 14 شخصا على الأقل أثناء جنازة في الكاميرون (فيديو)

فرق الإنقاذ والمسؤولون يحملون جثث الضحايا بعد الانهيار الأرضي في عاصمة الكاميرون (رويترز)
28/11/2022-|آخر تحديث: 28/11/202201:25 AM (مكة المكرمة)

قال حاكم منطقة وسط الكاميرون إن انهيارًا أرضيًا في حي شعبي بالعاصمة ياوندي، اليوم الأحد، أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل كانوا يحضرون جنازة.

وقال حاكم المركز الإقليمي ناصري بول بيا، لمحطة البث الوطنية الكاميرونية (سي آر تي في) “أحصينا 10 جثث في مكان الحادث، وقبل وصولنا تم نقل 4 جثث أخرى، وهناك أيضًا عشرات الحالات الخطيرة المنتشرة في المستشفيات”.

وتابع “عمليات البحث تتواصل لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض. كان تجمعًا لأناس يريدون بكاء أفراد، من عائلاتهم، سبقوهم إلى الرحيل. كان بعضهم جالسًا تحت خيمة حيث وقع انهيار أرضي في بداية المساء”.

وأضاف للإذاعة العامة، أن البحث عن ناجين استمر حتى الليل، ووصف بيا المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي بحي داماس في ياوندي بأنها “خطيرة للغاية”، وشجع المواطنين على المغادرة قبل أن تصل السلطات لإخلائها.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة نقلت مساءً 4 جثث غطيت بملاءات بيضاء من حي داماس الشعبي عند الطرف الشرقي لياوندي.

وكان مراسل الوكالة الفرنسية وسط مئات من السكان المصدومين الذين حاولوا العثور على أقربائهم، فيما كانت فرق الإسعاف تحاول شق طريق لها نحو مكان المأساة.

وروى سكان للوكالة أن عائلات عدة كانت موجودة تحت خيم كبيرة نصبت على أرض بور عند قمة هضبة، حين انهارت الأرض تحت قسم من الموجودين.

المصدر : وكالات