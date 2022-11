انهيار أرضي يودي بحياة 14 شخصا على الأقل أثناء جنازة في الكاميرون (فيديو)

قال حاكم منطقة وسط الكاميرون إن انهيارًا أرضيًا في حي شعبي بالعاصمة ياوندي، اليوم الأحد، أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل كانوا يحضرون جنازة.

وقال حاكم المركز الإقليمي ناصري بول بيا، لمحطة البث الوطنية الكاميرونية (سي آر تي في) “أحصينا 10 جثث في مكان الحادث، وقبل وصولنا تم نقل 4 جثث أخرى، وهناك أيضًا عشرات الحالات الخطيرة المنتشرة في المستشفيات”.

A landslide on Sunday evening in Cameroon's capital, Yaoundé's 6th district's Damascus district, killed at least fourteen people, according to the regional governor. pic.twitter.com/NshVm8Oou0

وتابع “عمليات البحث تتواصل لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض. كان تجمعًا لأناس يريدون بكاء أفراد، من عائلاتهم، سبقوهم إلى الرحيل. كان بعضهم جالسًا تحت خيمة حيث وقع انهيار أرضي في بداية المساء”.

وأضاف للإذاعة العامة، أن البحث عن ناجين استمر حتى الليل، ووصف بيا المنطقة التي وقع فيها الانهيار الأرضي بحي داماس في ياوندي بأنها “خطيرة للغاية”، وشجع المواطنين على المغادرة قبل أن تصل السلطات لإخلائها.

Dozens of persons have died in a landslide that occurred today in the #Damas neighborhood in Yaoundé, Center Region of Cameroon.

The Governor of the region, Paul Nasri Bea arrived the area to coordinate emergency response for the victims.

This is a developing story. pic.twitter.com/bxjrTD9Vyn

— shittufowora (@ThisFowora) November 27, 2022