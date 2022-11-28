مونديال قطر.. الفيفا يحتسب هدف المغربي صابري باسم المدافع البلجيكي سايس

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، احتساب الهدف الأول للمنتخب المغربي أمام منتخب بلجيكا باسم مدافع الشياطين الحمر رومان سايس، وذلك في المباراة التي جرت بينهما أمس وانتهت بفوز المغرب بهدفين دون مقابل ضمن دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022.

وكان الهدف الأول للمنتخب المغربي قد تم احتسابه خلال المباراة باسم اللاعب عبد الحميد صابري الذي سدد كرة متقنة من ضربة حرة وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

لكن الفيفا احتسب اليوم الهدف باسم رومان سايس بذريعة أنه آخر من لمس الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

أما الهدف الثاني للمنتخب المغربي، فقد سجله البديل زكريا بو خلال في الدقيقة 90 إثر تمريرة من حكيم زياش.

وبالفوز على بلجيكا، يحتل المغرب وصافة المجموعة السادسة بأربعة نقاط، ويتأخر عن كرواتيا المتصدر بفارق الأهداف بعد فوز الأخيرة على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويتبقى للمغرب مباراة واحدة في دور المجموعات أمام كندا، ولديه حظوظ كبيرة في التأهل للأدوار الإقصائية، خاصة مع الدعم الجماهيري الواسع الذي يلقاه أسود الأطلسي في الملاعب القطرية.