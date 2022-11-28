الأرض على موعد مع أقوى زخات شهب في 2022.. يمكن رصد 120 نيزكا في الساعة

ينتظر هواة رصد النجوم، ليلة 13-14 ديسمبر/كانون الثاني، حدثًا مبهرًا حيث تمطر السماء أكثر زخات الشهب كثافة خلال عام 2022 في نصف الكرة الشمالي، وهو ما يطلَق عليه المطر النيزكي.

وفي العام الجاري، يكون المطر النيزكي الذي يشبه “الزخات” نشطًا في الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى 24 ديسمبر المقبل، لكنه يبلغ ذروته مساء يوم 13 ديسمبر، وسيكون القمر ممتلئًا خلال معظم الليل مما يعيق رصد الشهب في نصف الكرة الجنوبي.

وعادةً تكون نيازك الجميند Geminids أقوى زخات الشهب في العام، إذ يمكن رؤية 120 نيزكًا في الساعة، وهي عبارة عن كرات نارية كونية ساطعة، ستظهر خلال الأسابيع القادمة.

ويتوقع علماء الفلك ذروة نشاط وابل النيازك في تلك الليلة. وتقع منطقة انبعاث الشهب بالقرب من كوكبة الجوزاء، وهي نيازك ساطعة وسريعة تميل إلى اللون الأصفر.

ويتكون المطر النيزكي من جسيمات صغيرة بعضها في حجم قبضة اليد أو الحصى مصدرها كويكب فايثون 3200 Phaethon الذي يعتقد علماء الفلك أنه قد يكون مُذنّبًا منقرضًا أو نوعًا جديدًا من الأجسام يسمى “مُذنّبًا صخريًّا”، وفقًا لوكالة ناسا.

وأيًّا كان، فإن القِطع التي انفصلت عن فايثون على مر السنين تشكل غيومًا مغبرة أكثر كثافة مما تتركه معظم المُذنّبات، وهذا ما يفسر سبب كون Geminids باستمرار واحدة من أقوى زخات الشهب السنوية في منتصف ديسمبر من كل عام.

وتحترق مئات أو آلاف منها عندما تصطدم بالغلاف الجوي العلوي مما يولّد ضوءًا ساطعًا وخطوطًا نارية ملونة في السماء، وتصل سرعتها إلى 35 كيلومترًا/ثانية. وبشكل عام، تأتي النيازك من بقايا جزيئات المُذنّب وبقايا الكويكبات.

وللحصول على أفضل فرصة لالتقاط أكبر عدد ممكن من الجوزاء، فإن أهم شيء يجب القيام به هو العثور على بقعة مراقبة بعيدة عن التلوث الضوئي، تتمتع بإطلالة واسعة على السماء وخالية من الغيوم.

وإذا كان القمر صاعدًا، فيمكنك محاولة توجيه نفسك بحيث يكون في ظهرك قدر الإمكان. وبمجرد حصولك على المكان المثالي، استلقِ واسترخِ وامنح عينيك وقتًا للتكيف، ثم راقب التجربة المدهشة لمدة ساعة.

في ذروة الليل، إذا كنت محظوظًا بظروف مثالية، فقد ترى ما يصل إلى 150 نيزكًا في ساعة واحدة. أفضل فرصة لك لمعرفة ذلك قد تكون حوالي الساعة الثانية صباحًا، وهي أيضًا أفضل وقت لرؤية “راعي الأرض” (Earth grazer) الساطع، وهو لقب كرة نارية رائعة تبدو وكأنها تشتعل بشكل مذهل فقط فوق الأفق.