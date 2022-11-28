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إعلان حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا الإيطالية بعد انهيارات أرضية استثنائية (فيديو)

جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية
جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية (غيتي)
28/11/2022-|آخر تحديث: 28/11/202201:33 AM (مكة المكرمة)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأحد، حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا على خلفية فيضانات وانهيارات أرضية استثنائية.

جاء الإعلان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد، صباح الأحد، بحسب بيان حكومي.

وقالت ميلوني “نعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة”.

ولا يزال نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين، فيما جرى إجلاء المئات من منازلهم، بحسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان أن الحكومة الإيطالية قدمت مليونيْ يورو (2.1 مليون دولار) مساعدات للسكان المحليين.

وبعد ظهر الأحد، قالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان، إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية بمنطقة (كاساميسيولا تيرمي)، إلا أن الظروف الجوية القاسية أدت إلى تعقيد عملية البحث.

وقال لوكا كاري -المتحدث باسم رجال الإطفاء الإيطاليين- لتلفزيون (راي) الحكومي “يكاد الطين والماء يملآن جميع المساحات”.

وأضاف “فرقنا تبحث بأمل عن ناجين، حتى لو كان الأمر صعبًا للغاية”.

والسبت، قال ماتيو سالفيني -نائب رئيس الوزراء الإيطالي- إن انهيارًا أرضيًا ناجمًا عن عاصفة ممطرة في جزيرة إيشيا أدى إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن العاصفة أدت أيضًا إلى انهيار ما لا يقل عن 10 مبانٍ، وفقدان عدد من الأشخاص، بينهم 3 أطفال على الأقل.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن ما لا يقل عن 100 شخص تقطعت بهم السبل في أجزاء متفرقة من الجزيرة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر