إعلان حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا الإيطالية بعد انهيارات أرضية استثنائية (فيديو)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأحد، حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا على خلفية فيضانات وانهيارات أرضية استثنائية.

جاء الإعلان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد، صباح الأحد، بحسب بيان حكومي.

وقالت ميلوني “نعلن حالة الطوارئ في جزيرة إيشيا بعد الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة”.

Heavy rainfalls causes a violent landslide in the southern Italian island of Ischia, leaving a dozen people missing as mud and debris struck homes and streets https://t.co/oGANhzshLV pic.twitter.com/HYqNHPttUM — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 27, 2022

ولا يزال نحو 10 أشخاص في عداد المفقودين، فيما جرى إجلاء المئات من منازلهم، بحسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان أن الحكومة الإيطالية قدمت مليونيْ يورو (2.1 مليون دولار) مساعدات للسكان المحليين.

وبعد ظهر الأحد، قالت إدارة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان، إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية بمنطقة (كاساميسيولا تيرمي)، إلا أن الظروف الجوية القاسية أدت إلى تعقيد عملية البحث.

WATCH: #BNNItaly Reports On the Italian island of #Ischia, a man covered in mud was rescued after being swept away by a massive landslide. pic.twitter.com/JSptT4i2Iy — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 27, 2022

وقال لوكا كاري -المتحدث باسم رجال الإطفاء الإيطاليين- لتلفزيون (راي) الحكومي “يكاد الطين والماء يملآن جميع المساحات”.

وأضاف “فرقنا تبحث بأمل عن ناجين، حتى لو كان الأمر صعبًا للغاية”.

والسبت، قال ماتيو سالفيني -نائب رئيس الوزراء الإيطالي- إن انهيارًا أرضيًا ناجمًا عن عاصفة ممطرة في جزيرة إيشيا أدى إلى وفاة 8 أشخاص على الأقل، حسب ما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية.

Rescue missions continue on the south Italian island of Ischia after heavy rainfall caused a massive landslide in the area. https://t.co/ny4i37RIK3 pic.twitter.com/JeD7rYBpdA — AccuWeather (@accuweather) November 27, 2022

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن العاصفة أدت أيضًا إلى انهيار ما لا يقل عن 10 مبانٍ، وفقدان عدد من الأشخاص، بينهم 3 أطفال على الأقل.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن ما لا يقل عن 100 شخص تقطعت بهم السبل في أجزاء متفرقة من الجزيرة.

Heavy rains on the southern Italian island of Ischia caused a landslide that killed at least one person and left nearly a dozen missing, according to the authorities. https://t.co/BIvj5j6ZzQ pic.twitter.com/g68bTtI74D — The New York Times (@nytimes) November 26, 2022