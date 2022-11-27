في 6 دول.. مناطق للمشجعين بمخيمات اللاجئين تستقبل الأطفال وأسرهم للاستمتاع بمونديال قطر (فيديو)

تمكن عدد من الأطفال النازحين واللاجئين وأسرهم من الاستفادة من مبادرة “فيفا قطر 2022 للجميع” التي أطلقتها وزارة الخارجية القطرية في 6 دول، والاستمتاع بمشاهدة مباريات كأس العالم داخل المخيمات.

وشملت المبادرة (مخيم الزعتري) في الأردن و(مخيم الكعيبة) بمدينة الراعي في الداخل السوري و(مخيم درافور) في السودان و(مخيم داداب) للاجئين في كينيا و(مخيم جزيرة باسان شار) في بنغلاديش و(مخيم شبيلي) بمدينة جروي في الصومال.

وتهدف هذه التجربة الإنسانية -وفق المؤسسة- إلى تحقيق نوع من التخفيف من معاناة اللاجئين في ظل الظروف المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها من خلال البرامج الترفيهية والثقافية المصاحبة للفعالية.

واستقبلت مناطق المشجعين والخيام التي شيدتها قطر الخيرية النازحين واللاجئين في شمالي سوريا، لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم المقامة في الدوحة، وفق لقطات وثّقتها الجمعية عبر حسابها على إنستغرام.

ونشرت قطر الخيرية فيديو لطفلين سوريين وهما يستمتعان بالاستماع إلى جهاز الراديو الذي يبث أجواء المباراة، وآخر يوقّع على كرة القدم ليتوجّهوا بعدها إلى منطقة المشجعين لمتابعة الحدث الكروي.

وبحسب الفيديو الذي شاركته قطر الخيرية من منطقة المشجعين التي أنشئت لمتابعة الحدث الكروي العالمي شمالي سوريا، ظهر مئات النازحين داخل الخيمة وهم يتابعون المباراة عبر شاشة عملاقة.

وأرفقت قطر الخيرية الفيديو بتعليق جاء فيه “حلم أصبح واقعًا، فرحة تغمر قلب كل مَن يشاهد مِن كل أنحاء العالم، أيّا كانت الظروف وأينما كان، ضمن مبادرة فيفا قطر 2022 للجميع، من قطر إلى مخيمات اللاجئين والنازحين”.

يُذكر أن قطر الخيريّة جمعية خيرية غير حكومية، أُسّست عام 1992، وتعمل عبر 34 مكتبا ميدانيا، ومع 500 شريك إقليمي في 70 دولة.

نُشاركهم الحُلم ⚽️✨ من الميدان #شمال_سوريا جمعتنا ساحات وشاشات مع إخواننا اللاجئين والنازحين داخل مخيماتهم ليكونوا معنا في قلب الحدث ليشاهدوا المباريات ويستمتعوا بفعاليات #كأس_العالم المختلفة ⚽️🇶🇦✨#قطر٢٠٢٢_فرحة_للجميع #Qatar2022ForAll #كأس_العالم_قطر2022@MofaQatar_AR pic.twitter.com/8h1S2A5BzC — Qatar Charity | قطر الخيرية (@qcharity) November 22, 2022